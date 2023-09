Carte électorale : la MRC des Sources avec Drummond–Bois-Francs

Actualités — L’Étincelle — Dans son rapport préliminaire, la Commission de la représentation électorale du Québec propose entre autres que les municipalités de la MRC des Sources soient transférées de la circonscription électorale de Richmond en Estrie à celle de Drummond — Bois-Francs dans le Centre-du-Québec. Déjà, l’opposition s’organise.

Les villes de Danville et de Val-des-Sources, les municipalités de Ham-Sud, de Saint-Adrien, de Saint-Georges-de-Windsor et de Wotton ainsi que le canton de Saint-Camille se joindraient à la circonscription électorale de Drummond–Bois-Francs, dans le Centre-du-Québec.

Hugues Grimard, préfet et maire de la ville de Val-des-Sources, s’oppose au projet de façon catégorique. « C’est un projet de carte électorale qui n’a aucun bon sens. Les fonctionnaires sont complètement déconnectés de la réalité », déplore le premier magistrat.

« Nous travaillons avec la région administrative de l’Estrie, poursuit-il. Nous avons un ministre responsable de l’Estrie. Ils veulent prendre un territoire de l’Estrie pour l’envoyer dans le Centre-du-Québec, avec un autre député qui n’est même pas au caucus estrien. C’est inacceptable et inadmissible. Ils doivent tenir compte des réalités administratives et politiques du territoire. »

Il est certain que la MRC des Sources va se positionner clairement sur la question. « Je vais évidemment en parler aux autres maires de la MRC, mais, il est certain que nous allons tout faire pour conserver nos acquis », de dire le préfet de la MRC des Sources.

Il croit que les organismes touchés par ces changements devront se mobiliser pour rester avec Richmond en Estrie.

Autres changements

Par ailleurs, le secteur de Brompton, de la ville de Sherbrooke, actuellement dans la circonscription de Saint-François, est déplacé dans la circonscription de Richmond. Ainsi, les territoires formant le nouvel arrondissement de Brompton–Rock Forest–Saint-Élie–Deauville, établi par la Loi concernant la Ville de Sherbrooke, sont regroupés dans une seule circonscription.

De plus, les municipalités suivantes sont ajoutées à la circonscription de Johnson : la ville de Valcourt, les municipalités de Maricourt et de Racine ainsi que le canton de Valcourt, compris dans la circonscription actuelle de Richmond ; les municipalités de Bonsecours et de Sainte-Anne-de-la-Rochelle ainsi que le village de Lawrenceville, compris dans la circonscription actuelle d’Orford.

« En plus de rendre le nombre de circonscriptions de l’Estrie–Centre-du-Québec équivalent à son poids électoral dans l’ensemble du Québec, notre proposition améliore l’équilibre du nombre d’électeurs et assure la pérennité de la délimitation à long terme. Elle respecte également le sentiment d’appartenance des citoyennes et citoyens à leur milieu de vie ainsi que les limites naturelles et administratives du territoire », mentionne-t-on dans le rapport préliminaire.

Dans ce sens, des audiences publiques se tiendront du 10 octobre au 15 novembre 2023.