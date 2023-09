Alain Rayes annonce son retrait de la vie politique

Richmond-Arthabaska — L’actuel député fédéral de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes a annoncé ce lundi qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat au terme de celui-ci.

Voilà donc le constat auquel en est venu le député indépendant, au terme d’une profonde réflexion et de plusieurs discussions avec ses proches. Élu une première fois le 19 octobre 2015 sous la bannière du Parti conservateur du Canada, M. Rayes se vit accorder de nouveau la confiance des électeurs de sa circonscription lors des scrutins de 2019 et 2021.

Ayant claqué la porte du parti en septembre 2022, ce dernier siège depuis comme indépendant. Après 15 années de vie politique active, qui l’auront mené d’une candidature provinciale adéquiste en 2003, à la mairie de la ville de Victoriaville en 2009 et puis finalement à la Chambre des Communes, le moment était venu selon M. Rayes, de passer le flambeau et de laisser la place, afin de relever de nouveaux défis personnels.

« Ça a toujours été et c’est toujours un honneur, un privilège et une fierté pour moi de représenter mes concitoyens de Richmond-Arthabaska dans la région et au-delà de celle-ci à la Chambre des communes à Ottawa [… La vie politique est très stimulante, mais aussi très exigeante, autant au niveau personnel, que familial. Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai toujours eu des convictions et des valeurs qui m’ont guidé. J’avais cet idéal de faire de la politique autrement et de manière positive, de gérer les finances publiques de manière responsable. Je fais le constat que dans le climat actuel, je me retrouve, comme bien des gens, orphelin politique au niveau fédéral. »

Bien que lui et son équipe entendent effectuer le présent mandat avec la même ardeur et conviction, il était important pour M. Rayes d’afficher publiquement ses intentions dès maintenant.

Ce faisant, le député s’assure d’agir avec respect et en toute transparence avec les électeurs de sa circonscription, tout en permettant aux éventuels candidat(e)s de prendre position et de pouvoir commencer à dessiner le portrait, de ce à quoi pourraient ressembler les options proposées à la population en vue des prochaines élections fédérales dans Richmond-Arthabaska.

L’homme politique assure qu’il n’a à l’heure actuelle, aucun plan précis autre que de prendre du temps en famille et mentionne qu’il sera à l’écoute des offres lorsque celles-ci se présenteront. Bien qu’il ne puisse affirmer qu’un retour en politique active se veut impossible dans le futur, Alain Rayes spécifie qu’il n’y a rien en ce moment qui lui fait présager un éventuel revirement de situation à court, moyen ou long terme.

« Je suis toujours habité par ce désir d’implication, de servir et de faire avancer les choses pour ma communauté, mais il y a également plein d’autres opportunités qui existent pour le faire. », de souligner sereinement le député.

En terminant, M. Rayes désira remercier ses électrices et ses électeurs pour la confiance et le support démontrés au fil des années et plus particulièrement au cours des derniers mois.

Il prit également soin de rappeler que bien que la vie politique puisse présenter son lot d’engagements, ainsi que de défis personnels et familiaux, il n’en demeure pas moins qu’il encourage les gens à s’impliquer, car il est vraiment gratifiant de pouvoir accompagner les citoyens au travers de toutes sortes de démarches et programmes pouvant leur venir en aide au quotidien, tel qu’en témoigne notamment, les quelque 1500 dossiers traités annuellement par l’ensemble de son équipe.