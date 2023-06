Philippe Pagé se joint au cabinet d’Évelyne Beaudin

Saint-Camille — À la recherche de nouveaux défis professionnels depuis son départ du poste de Directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) en mars dernier, l’actuel maire de Saint-Camille, Philippe Pagé, vient de se dénicher un emploi au sein du cabinet de la mairesse de Sherbrooke.

En effet, M. Pagé, dont l’entrée en fonction se faisait officiellement ce lundi 12 juin, a accepté le poste de conseiller stratégique aux communications pour le compte de la mairesse de la ville de Sherbrooke, Mme Évelyne Beaudin.

Si cette nomination fait couler beaucoup d’encre dans les médias régionaux depuis quelques jours, du fait de la particularité qu’un maire travaillera désormais pour un autre maire, il n’en demeure pas moins que M. Pagé se disait ravi de cette nouvelle opportunité qui s’offre à lui.

En entrevue au journal, Philippe Pagé a tenu de nouveau à rassurer la population de Saint-Camille, ainsi que tous ceux qui pourraient avoir quelques réserves face à sa nomination.

« Je suis très enthousiaste de me joindre à l’équipe de madame Beaudoin et je suis content de pouvoir combiner mon nouvel emploi avec mon poste de maire de Saint-Camille. C’est une personne que je connaissais peu, mais tout de même depuis quelques années déjà et qui possède des valeurs politiques qui me rejoignent également. Vous comprendrez que j’ai moi aussi besoin de gagner ma vie et donc, d’avoir la chance de le faire dans un domaine que j’affectionne et dans lequel je possède une certaine expérience, c’est vraiment plaisant. Je n’entrevois pas de problématique particulière à mener les deux rôles de front et comme dans le cadre de mon dernier emploi, j’entends demeurer disponible pour les citoyennes et les citoyens de Saint-Camille. », de commenter M. Pagé.

Ce dernier assura de son éthique et de sa transparence, ajoutant qu’il n’y a pas de lien direct, de contrat ou d’entente politique quelle qu’elle soit, qui relie Sherbrooke à la municipalité de Saint-Camille, ce sont deux entités bien différentes, réparties au sein de MRC n’étant pas limitrophes.

Le travail du nouveau conseiller aux communications de la mairesse Beaudin consistera notamment à assurer les relations de presses et la liaison média, rédiger des allocutions, accompagner des sorties médiatiques ou de relations publiques et autres.

Des tâches et responsabilités somme toute connexes à celle qu’il avait connue à l’époque où il travaillait comme attaché politique au sein du cabinet du ministre de la Santé Réjean Hébert et un peu plus tard pour le compte du député fédéral, André Bellavance.