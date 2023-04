Un budget équilibré, selon André Bachand

Windsor - Selon André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale, le budget déposé par le ministre des Finances Eric Girard en est un de continuité.

« C’est un budget équilibré, autant au niveau de ses dépenses que de ses revenus et de sa planification. C’est un budget qui nous permet de compléter ce que nous avons commencé dans le premier mandat. La pandémie a retardé beaucoup de nos projets », souligne M. Bachand.

Selon lui, les citoyens seront en mesure de constater les différentes mesures du budget dans les prochaines semaines. « Un budget, ça se décline. Chaque ministère précise ses programmes. Par exemple, à l’habitation, nous savons qu’il y a plusieurs de logements en chantier qui ne se réalisent pas. La ministre va annoncer prochainement des mesures concrètes dans ce sens », raconte le député de Richmond.

D’ailleurs, avec ce budget, le logement social et abordable demeure dans la cible du représentant à l’Assemblée nationale. « Le privé joue son rôle. Dans la région, nous parlons de centaines et de centaines d’unités domiciliaires. Ce sont maintenant aux gouvernements de mettre en place des logements sociaux et abordables. C’est ça qui est annoncé. Il faut que les municipalités se gardent toutefois une réserve foncière pour ces projets », indique M. Bachand.

Baisse d’impôt

Le député de Richmond est entièrement d’accord avec les baisses d’impôt annoncées dans le dernier budget provincial. « Ça lance le message que nous sommes capables de gérer l’argent des contribuables tout en donnant un break aux contribuables. Nous sommes hyper taxés à tous points de vue. Nous sommes les plus taxés en Amérique du Nord », de dire M. Bachand.

« Il y a des gens qui disent qu’on aurait pu se servir de cet argent pour faire autre chose. Mais les autres choses, nous les faisons. Nous investissons en santé. C’est 7 % d’augmentation cette année. Nous le faisons en éducation : nous sommes passés de 1 milliard $ à 3 milliards $ en ce qui concerne la rénovation et la construction d’écoles. Nous sommes donc capables de faire les deux en même temps », affirme-t-il.

Selon lui, de bonnes nouvelles sont à venir. « Ce qui est à surveiller, c’est la question d’Hydro-Québec avec le développement énergétique. Nous allons voir des appels de projets au niveau du développement éolien. Il y a plusieurs municipalités intéressées. Les redevances ont beaucoup augmenté », termine M. Bachand.