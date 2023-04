Alain Rayes toujours en réflexion sur son avenir politique

Actualités-l’Étincelle — Le député de Richmond - Arthabaska à la Chambre des communes, Alain Rayes, ne sait toujours pas s’il sera candidat indépendant lors des prochaines élections fédérales.

« Je suis en réflexion ; je n’ai pas encore pris de décision. Je souhaite honorer mon mandat actuel et me rendre jusqu’au bout du processus », mentionne le député de Richmond – Arthabaska à la Chambre des communes.

Selon lui, à moins d’un imprévu, il n’y aura pas d’élections fédérales avant un an et demi et même deux ans. « Ça me laisse le temps de voir les choses aller et de prendre le pouls des citoyens. Est-ce que les gens souhaitent avoir un député indépendant ? Je n’irai pas contre la volonté des citoyens », de dire M. Rayes.

Il veut savoir si les gens sont satisfaits d’avoir un député indépendant à Ottawa. « Si j’ai le sentiment que les gens sont contents du travail que je fais pour eux, je ne me ferme pas la porte de me représenter au fédéral. Sinon, on verra les autres options qui sont devant moi », mentionne-t-il.

Aucun parti ne l’a « officiellement » approché. « J’ai clairement dit mes intentions. À la blague, je dis : si j’ouvrais une fenêtre dans ce sens, il y a des gens qui ne seraient pas malheureux. Mais, pour l’instant, mon objectif, c’est de terminer mon mandat. Si je me tournais vers une formation politique, ce serait connu publiquement lors de l’élection pour que les gens sachent à quoi s’attendre après le vote », soutient le député.

Il sait que la tâche ne sera pas facile de se faire élire comme député indépendant. « À travers l’Histoire, c’est très rare qu’un candidat indépendant ait réussi à se faire élire à la Chambre des communes. Je crois que j’aurais une chance. Avec le mécontentement du gouvernement actuel, je comprendrais les gens de vouloir voter pour une formation politique pour faire tomber le gouvernement », avoue M. Rayes.

Le député, qui avait appuyé Jean Charest dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada, avait claqué la porte du parti après la victoire écrasante de Pierre Poilievre.

« Je demeure un fier progressiste-conservateur et je continuerai à servir avec détermination la population de la circonscription de Richmond-Arthabaska », avait mentionné M. Rayes lors de son départ du Parti conservateur

Le député avait dit respecter le choix qu’ont fait les membres du Parti conservateur du Canada lors de la dernière course à la direction. « Certains de mes idéaux politiques, valeurs et convictions ne sont cependant pas compatibles avec la nouvelle voie empruntée par notre formation politique. Je quitte sans amertume et je demeure animé par le désir profond de continuer à servir la population sur la scène politique, et ce, avec la même rigueur, passion et dévouement », avait soutenu le député de Richmond-Arthabaska.