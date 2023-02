André Bachand nommé président du caucus Estrie

Actualités-L’Étincelle —Le député de Richmond André Bachand a été nommé président du caucus régional de l’Estrie de la Coalition avenir Québec.

C’est ce qu’a confirmé le député de Granby, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel.

« C’est avec beaucoup de fierté que j’accepte de reprendre cette fonction de président du caucus de l’Estrie. Je sais toutefois que je peux compter sur un caucus d’une très grande qualité pour m’épauler dans l’atteinte de nos objectifs. Je les remercie d’ailleurs pour leur confiance, et j’ai déjà hâte de me remettre au travail pour notre magnifique région », souligne André Bachand, député de Richmond, président de la Commission des institutions et président du caucus Estrie.

Par ailleurs, Geneviève Hébert, députée de Saint-François, agira comme vice-présidente du caucus de l’Estrie

« Les enjeux ne manquent pas dans la région, mais je sais que je compte sur la meilleure équipe de députés pour y arriver. Avec André et Geneviève qui acceptent de continuer leur mandat, on ne pourrait pas être mieux servis pour assurer la présidence du caucus Estrie pour les prochaines années » de dire François Bonnardel.