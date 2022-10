Des élections partielles dans le Canton de Melbourne

Canton de Melbourne —Des élections partielles permettront cet automne de combler les sièges no 4 et no 5 dans le Canton de Melbourne.

« Si plus d’une personne pose sa candidature à un poste, une élection partielle aura lieu le 27 novembre 2022 et une journée de vote par anticipation se tiendra le 20 novembre 2022 », confirme Cindy Jones, directrice générale et greffière-trésorière dans le Canton de Melbourne.

Ayant vendu sa maison et s’installant dans une autre municipalité, Simon Langeveld a donc laissé vacant le siège no 4 plus tôt que prévu afin d’éviter à la municipalité de tenir deux élections partielles à des dates différentes.

Par ailleurs, la conseillère du district no 5, Maureen Murphy, a remis sa lettre de démission le 8 août dernier.

Le jour de l’élection sera le dimanche 27 novembre entre 9 h et 21 h. Les électeurs peuvent voter par anticipation le dimanche précédant l’élection, soit le 20 novembre entre 11 h et 20 h.

Les gens doivent voter au bureau municipal de l’hôtel de ville situé au 1257, route 243, Melbourne.

Les personnes souhaitant poser leur candidature peuvent le faire depuis le 14 octobre. Ils ont jusqu’au 28 octobre pour signifier leur intention à la présidente d’élection (Cindy Jones).

Les déclarations de candidature sont disponibles au bureau municipal et doivent être déposées au bureau de la présidente d’élection.

La majorité des conseils municipaux au Québec sont composés d’un maire ou d’une mairesse ainsi que de six conseillers ou conseillères. L’élu a trois rôles à jouer : représentant des citoyens, législateur et administrateur.

En plus d’assister aux séances du conseil et de faire valoir les intérêts de la communauté, le conseiller participe à la prise de décision. À moins d’une situation de conflit d’intérêts, le conseiller a l’obligation de voter. À l’extérieur des séances du conseil, il n’a pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de la municipalité. Le conseiller peut être nommé à des commissions ou à des comités. Il peut être appelé à devenir maire suppléant.

La séance du conseil est le moment où les élus peuvent prendre des décisions, sous forme de résolutions et de règlement. Toutes les séances du conseil, ordinaires ou extraordinaires, sont publiques. La Loi prévoit que le conseil doit tenir une séance ordinaire une fois par mois.

Les citoyens de la municipalité ont reçu un dépliant par la poste avec toutes les informations pertinentes pour cette élection partielle. De plus, le site internet a été mis à jour avec un onglet sous la rubrique « citoyen » pour l’élection partielle.