André Bachand se dit prêt pour un second mandat

Actualités – L’Étincelle — Le député sortant et candidat de la Coalition Avenir Québec dans Richmond, André Bachand, dresse un bilan positif de la campagne électorale.

Le député sortant s’est engagé à ce qu’un prochain gouvernement caquiste réaménage l’intersection des routes 143 et 249 à Windsor pour assurer une meilleure sécurité aux citoyens ainsi qu’une meilleure fluidité du transport.

M. Bachand a également promis qu’il allait travailler afin que la couverture du réseau cellulaire soit complétée dans Richmond alors qu’elle est défaillante à plusieurs endroits du comté. Il s’assurera également que les municipalités qui ont financé la connexion à Internet haute vitesse de foyers soient remboursées par l’État.

Finalement, André Bachand rappelle que la Coalition Avenir Québec a annoncé que, si son gouvernement est réélu, elle lancera le plus grand chantier de l’histoire du Québec pour rénover et construire des infrastructures sportives. Doté d’une enveloppe de 1,5 G$, ce programme permettra la construction d’arénas, de piscines ou autres installations sportives et récréatives dans la région. Le candidat s’engage d’ailleurs à accompagner les municipalités de la circonscription afin qu’elles puissent bénéficier de ces nouvelles sommes.

Député présent sur le terrain, le candidat est impliqué depuis plusieurs décennies dans le développement du comté de Richmond. Son expérience fait de lui un candidat tout indiqué pour représenter les gens de la région. Au cours de sa campagne, tout comme pendant son mandat comme député, il a pris le temps d’écouter les différents acteurs du milieu et s’est engagé à les représenter avec ferveur à l’Assemblée nationale.

« On ne s’en rend pas toujours compte, mais c’est un privilège de vivre en démocratie et d’avoir la chance de voter pour la personne qui saura nous représenter le mieux à l’Assemblée nationale. J’invite chacun des citoyens de Richmond à faire entendre sa voix haut et fort en allant voter pour la CAQ le 3 octobre prochain », souligne M. Bachand.