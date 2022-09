François Legault vise un sept sur sept en Estrie

Saint-Denis-de-Brompton – De toute évidence, le premier ministre et chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, souhaite faire élire sept députés sur sept en Estrie lors des prochaines élections du 3 octobre.

La caravane du chef de la CAQ était de passage à Saint-Denis-de-Brompton, mardi midi, lors d’une rencontre partisane réunissant une centaine de personnes, dont plusieurs maires de la région et les sept candidats de la CAQ de l'Estrie.

« Nous sommes six sur sept à l’heure actuelle. Il me semble qu’il manque quelque chose. J’aimerais ça le 3 octobre avoir un sept sur sept », a soutenu le chef de la CAQ, faisant référence à la circonscription électorale de Sherbrooke qui appartient actuellement à Québec solidaire (Christine Labrie).

Le premier ministre a pris soin de faire l’éloge d’André Bachand, député sortant et candidat de la CAQ dans Richmond.

« André Bachand connaît le comté comme le fond de sa poche. Il a été maire. Il a été député fédéral et là il est rendu député à Québec. C’est le président de la commission des institutions. Il est respecté par tous les députés de tous les partis. Il a aussi été ambassadeur du Canada à l’UNESCO. Nous sommes chanceux d’avoir un homme d’expérience, mais aussi un homme de terrain. Je suis très content d’avoir André dans notre équipe », de souligner François Legault.

Il a aussi rappelé aux gens d’aller voter lors du vote par anticipation. « Il y a des décisions importantes qui vont être prises. La CAQ, c’est un parti pragmatique, branché sur les vraies préoccupations des Québécois. Actuellement, la vraie préoccupation, c’est de faire face à l’inflation. Les prix augmentent trop vite dans les épiceries. Avec la CAQ, nous n’imposerons pas de taxe orange. Au contraire, dès le mois de décembre, nous allons donner entre 400 $ et 600 $ à chaque personne qui gagne moins de 100 000 $ par année. Nous allons ajouter 2000 $ aux personnes de 70 ans et plus. Et nous allons baisser les impôts à partir de l’année prochaine. Il est temps que l’on remette de l’argent dans les poches des contribuables », a dit M. Legault.