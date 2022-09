Rencontre des cinq candidats à Val-des-Sources

Val-de-Sources – Les cinq candidats dans Richmond étaient réunis lors d’une rencontre organisée conjointement par la Corporation de développement communautaire (CDC) des sources et par la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources.

L’activité a eu lieu le jeudi 15 septembre, en après-midi, au Centre de loisirs Notre-Dame-de-Toutes-Joies. Une cinquantaine de personnes y ont pris part.

« C’est vraiment important pour les entreprises de la région que leurs enjeux soient entendus par les candidats. Je suis vraiment content que vous soyez tous là. C’est vraiment apprécié », souligne Pier-Olivier Gouin, président de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources.

« Je veux vous féliciter avant tout pour votre engagement. Ce n’est pas simple de se présenter en politique. Ça prend une bonne dose de courage », a pour sa part soutenu Sylvie Khawaja, présidente de la Corporation de développement communautaire des sources, devant les cinq candidats.

Puis, tour à tour, André Bachand (Coalition avenir Québec), Marylaine Bélair (Parti conservateur du Québec), Jacinthe Caron (Parti québécois), Mona Louis-Jean (Parti libéral du Québec) et Philippe Pagé (Québec solidaire) ont pris la parole durant trois minutes pour se présenter aux personnes présentes.

« L’objectif est de présenter les candidats. Ce n’est surtout pas un débat », précise Alain Roy, coordonnateur de la CDC des sources.

« Ce que j’offre, c’est mon expérience et mon expertise. J’ai toujours travaillé en partenariat. J’ai toujours fait ça. Nous avons besoin des partenaires comme vous pour faire avancer la MRC des Sources. J’ai le goût de continuer », de dire André Bachand, député sortant et candidat de la CAQ.

Marylaine Bélair, du PCQ, agit comme contrôleur financier dans une entreprise en robotique à Sherbrooke. Elle y est actionnaire et siège au comité de direction. « En période de pandémie, j’ai vu un manque de transparence et un manque d’opposition à l’Assemblée nationale. Je crois à la réduction de l’état pour en donner plus aux citoyens », mentionne celle qui est veuve et mère de cinq enfants.

Mona Louis-Jean représente du PLQ dans Richmond. Elle y habite depuis sept ans. « Je suis une personne engagée dans la communauté. Les enjeux des aînés me préoccupent particulièrement. Je travaille comme directrice générale des PEPINES. Donc, les enjeux de la condition féminine m’interpellent. Mais, pour moi, l’enjeu numéro un, c’est l’environnement », raconte Mme Louis-Jean.

La candidate du Parti québécois, Jacinthe Caron, a travaillé comme infirmière en CHSLD. Elle a œuvré au sein du syndicat (FIIQ). « Ce qui me préoccupe, c’est surtout la santé. Ça me fait de la peine quand j’entends aux nouvelles ce que les infirmières vivent dans les hôpitaux, ce que les personnes âgées vivent dans les hôpitaux parce qu’il manque de places dans les CHLSD », de dire celle qui est à la retraite depuis 2019, en ajoutant que la condition féminine est aussi au centre de ses préoccupations.

Philippe Pagé, candidat de QS, a grandi sur la ferme familiale à Saint-Camille. Il en est devenu le maire à 31 ans. « Québec solidaire est un parti qui rejoint les gens et qui pense à la prochaine génération, pas juste aux prochaines élections. Je suis pour la justice sociale et pour l’équité », soutient-il.

Après quoi, les cinq candidats ont eu à répondre à des questions à choix multiples souvent posées sur un ton humoristique.

Le clou de la journée a certes été les discussions autour des cinq tables thématiques : finances publiques, entrepreneuriat, lutte contre la pauvreté, environnement et réchauffement climatique ainsi que santé et éducation.

Les cinq candidats avaient à répondre aux questions des gens réunis à chacune des cinq tables pour une période de quinze minutes. Après quoi, les représentants des partis politiques changeaient de table. À ce moment, les journalistes n’étaient pas admis dans la salle.