Alain Rayes entend demeurer présent sur le terrain

Actualités-l’Étincelle — Plus d’une semaine après avoir quitté le caucus conservateur, afin de siéger dorénavant comme indépendant, le député de Richmond-Arthabaska, M. Alain Rayes, se dit en paix avec sa décision.

Celui qui avait appuyé la candidature de Jean Charest lors de la dernière course à la direction du Parti conservateur du Canada, affirme encore une fois accepter et respecter le choix des membres d’élire Pierre Poilievre à la tête du Parti et félicite même le nouveau leader de la formation pour sa victoire sans équivoque.

« Comme je l’ai déjà mentionné, je ne remets aucunement en doute le résultat de la course à la chefferie. Il s’agit plutôt d’une décision personnelle et bien réfléchie où j’en suis tout simplement venu à la conclusion que je ne pouvais poursuivre au sein d’un parti dans lequel je ne me reconnais plus. C’est une question de valeurs et d’intégrité envers moi et envers l’ensemble de mes concitoyens et concitoyennes de la circonscription de Richmond-Arthabaska. », de mentionner M. Rayes, lors d’une entrevue téléphonique.

Ce dernier ajouta n’envisager aucunement de démissionner et affirme être toujours aussi animé par le désir de servir en politique.

« Je suis extrêmement fier de représenter les gens de ma circonscription et tout aussi reconnaissant de leur confiance. Il n’est pas inhabituel qu’un député indépendant fasse son chemin en politique canadienne et c’est bien ce que j’entends faire à mon tour. Je vais poursuivre mon mandat avec la même ferveur et implication qu’auparavant, cela ne changera pas, je vais continuer de privilégier la proximité en demeurant présent et actif sur le terrain, comme je l’ai toujours fait. Je tiens à réitérer que rien ne va changer pour les gens de Richmond-Arthabaska, tant au niveau des budgets que des ressources actuelles pour la circonscription. », de poursuivre M. Rayes.

Ne souhaitant pas revenir sur les agissements de son ancien Parti, qui a notamment fait parvenir un message texte à ses membres de Richmond-Arthabaska, les intimant d’inviter Alain Rayes à démissionner de son poste, le député, mentionna plutôt vouloir se tourner vers l’avenir.

« Je peux vous assurer qu’il n’y a présentement aucun projet de fonder un nouveau Parti ou encore que je me joigne à une autre formation politique. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve à la fin du présent mandat, mais d’ici là, moi et mon équipe continuons notre travail avec enthousiasme. », de conclure Alain Rayes, qui souligne vouloir également privilégier un peu de temps pour lui et sa famille au cours des prochaines semaines.