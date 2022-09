Alain Rayes siégera comme indépendant

Voir la galerie de photos

Richmond-Arthabaska — Parce que Pierre Poilievre a été élu de façon écrasante comme chef du Parti conservateur, Alain Rayes, député de Richmond-Arthabaska, a pris la décision de siéger dorénavant comme député indépendant à la Chambre des communes à Ottawa.

« Je viens d’aviser le président de la Chambre des communes que je quitte le caucus conservateur afin de siéger à titre de député indépendant. Je demeure un fier progressiste-conservateur et je continuerai à servir avec détermination la population de la circonscription de Richmond-Arthabaska », mentionne M. Rayes.

Le député dit respecter le choix qu’ont fait les membres du Parti conservateur du Canada lors de la dernière course à la direction. « Certains de mes idéaux politiques, valeurs et convictions ne sont cependant pas compatibles avec la nouvelle voie empruntée par notre formation politique. Je quitte sans amertume et je demeure animé par le désir profond de continuer à servir la population sur la scène politique, et ce, avec la même rigueur, passion et dévouement », soutient le député de Richmond-Arthabaska.