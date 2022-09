Philippe Pagé croit à ses chances de gagner dans Richmond

Windsor — Malgré les résultats obtenus par la CAQ dans Richmond lors des dernières élections provinciales, Philippe Pagé, candidat de Québec solidaire dans cette circonscription électorale, croit à ses chances de gagner lors du scrutin du 3 octobre prochain.

Lors des élections de 2018, le député sortant, André Bachand, avait obtenu 39,6 % du suffrage, devançant Annie Godbout du PLQ (19,8 %), Colombe Landry de QS (18,9 %) et Véronique Vigneault du PQ (17,8 %).

« Ma campagne se passe particulièrement bien. Québec solidaire avait une pente à remonter. Nous sommes un parti quand même récent dans l’histoire du Québec. Nous sommes sur le terrain partout dans la circonscription électorale. Nous avons une stratégie pour les gens de la MRC des Sources, pour les gens autour de Valcourt, de Windsor, de Richmond, de Rock Forest — Saint-Élie — Deauville », a soutenu M. Pagé, lors d’un point de presse, jeudi, à Windsor.

Le candidat de Québec solidaire considère qu’il est en mesure de battre le député sortant. « Nous avons espoir de gagner Richmond le 3 octobre prochain. Je ne fais pas campagne contre personne. Je fais une campagne positive. Je fais une campagne selon les enjeux de Québec Solidaire. Ça fait très longtemps que je suis présent dans la circonscription comme maire de Saint-Camille et comme directeur général de fa Fédération de la relève agricole du Québec », de dire M. Pagé.

Le candidat de QS laisse les électeurs faire le bilan d’André Bachand. « Ils pourront eux-mêmes déterminer si le candidat de la CAQ a fait un bon travail. Selon plusieurs, c’est à géométrie variable à la grandeur de la circonscription. Je souhaite pour ma part que les gens de Richmond, qui ont déjà connu des députés de terrain vraiment exceptionnel, comme Karine Vallières et Yvon Vallières, retrouvent cette façon-là de travailler, cette proximité qu’ils avaient avec leur élu. C’est ce que je m’engage à faire », mentionne M. Pagé.

Santé

De passage à Windsor jeudi dernier, les cinq candidats de Québec solidaires de l’Estrie se sont engagés à faire des soins de santé de proximité l’une de leurs priorités communes s’ils sont élus le 3 octobre prochain.

Ils souhaitent que les CLSC et la ligne 8-1-1 deviennent une véritable porte d’entrée permettant aux citoyens de la région d’accéder en tout temps à des ressources près de leur milieu de vie.

« C’est primordial de redonner l’accès à des services de proximité. En ce moment, avec les GMF, on a remis aux médecins la gestion de la première ligne et on a déshabillé les CLSC pour habiller les GMF. Ça ne marche pas comme système », dénonce Mélissa Généreux, candidate pour QS dans Saint-François.

La Dre Généreux ajoute que les services des lignes 8-1-1 et 9-1-1 dirigent les patients directement vers l’urgence, sans faire de lien avec les GMF ou les CLSC.

« Renforcer les CLSC dans chacune de nos communautés, c’est prendre soin de notre monde en misant sur la proximité », mentionne M. Pagé.