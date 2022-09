Une mère de cinq enfants se lance dans la campagne pour le PCQ

Windsor — Veuve et mère de cinq enfants, Marylaine Bélair a décidé de se lancer dans la présente campagne électorale provinciale dans Richmond sous la bannière du Parti conservateur du Québec.

« Si je me présente, c’est à cause de la dérive que notre démocratie a connu dans les deux dernières années. Il y a un manque d’opposition évident à l’Assemblée nationale. Il y a aussi le manque de compassion du gouvernement pour les dommages collatéraux provoqués par les mesures sanitaires de la pandémie. Ma famille a écopé ; j’ai perdu mon conjoint pendant cette période. Cette situation n’a pas été facile et il n’y avait aucune voix pour se faire entendre », souligne Mme Bélair, qui habite la circonscription électorale de Richmond.

Depuis 2019, elle est également entrepreneure et contrôleuse financière chez UNiRO, une entreprise sherbrookoise spécialisée en robotisation des entreprises manufacturières.

« Ça prend de l’engagement du peuple pour avoir une réelle démocratie et j’ai décidé que cette implication, elle commence par moi. J’enseigne à mes enfants qu’on peut ne pas être satisfait de tout dans la vie et qu’on peut bien blâmer tout le monde, mais que faisons-nous pour apporter les changements que l’on souhaite ? C’est ce que j’ai décidé de faire en me présentant comme candidate pour le Parti conservateur du Québec. J’ai hâte d’aller à la rencontre des gens, de discuter avec eux, de comprendre ce qui les préoccupe », raconte Mme Bélair.

Entre autres, elle propose une série de mesure visant les familles du Québec. Par exemple, Le Parti conservateur du Québec aidera financièrement les aidants naturels pour améliorer la qualité de vie des ainés et pour prolonger leur séjour en milieu familial lorsque c’est possible.

La candidate du PCQ souhaite aussi bonifier l’allocation familiale en suivant l’inflation et le coût de la vie, en offrant un bon imposable de 200 $ par semaine par enfant en laissant à la discrétion des parents le choix en service de garde ; elle veut aussi donner un crédit d’impôt supplémentaire pour les familles de deux enfants et plus et en laissant le choix des écoles ou de l’enseignement à la maison.

Mme Bélair propose une baisse temporaire de la taxe sur l’essence, la cessation de la taxe sur les biens usagés et des baisses d’impôt substantielles. Sous un gouvernement conservateur, l’augmentation de l’exemption personnelle de base d’impôt des particuliers passera à 20 000 $ plutôt que 15 728 $ et les taux d’imposition seront diminués de 2 % pour tous les Québécois, passant de 15 % à 13 % pour les premiers 46 295 $ et de 20 % à 18 % pour les Québécois gagnant un salaire entre 6 295 $ et 92 580 $.