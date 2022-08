Le logement au cœur des préoccupations de l’Union nationale

Windsor - La crise du logement est devenue une des priorités de l’Union nationale.

Le 30 août, le candidat de l’Union nationale dans Richmond, Raymond de Martin, a convié la population à une rencontre partisane. Une vingtaine de personnes y ont pris part.

« J’ai parlé avec les gens pour connaître leurs préoccupations. C’est la crise du logement qui est revenue le plus souvent. Les gens craignent de ne plus avoir d’endroit où se loger. C’est particulièrement vrai chez les gens plus démunis qui ont des revenus minimes », relate M. de Martin.

Selon lui, les gens se demandent pourquoi du jour au lendemain il y a une crise du logement. « La situation est dramatique à Richmond et à Windsor. Comment une région peut attirer des gens alors qu’on ne peut pas les loger. Il y a pénurie de main-d’œuvre et en même temps une crise du logement », déplore le candidat de l’Union nationale.

« Ma solution ? Arrêter de construire des bungalows. Les villes doivent aménager des immeubles à logements à des prix raisonnables de sept à huit étages dans les centres-villes. Nous sommes rendus là au Québec. Les gens doivent avoir accès à des logements abordables. Des loyers de 1200 $ à Windsor, ce n’est pas normal. Nous ne sommes pas à Montréal. Ça n’a aucun bon sens. »

Opposition

M. de Martin croit que la Coalition avenir Québec pourrait faire élire plus de 100 députés lors des élections du 3 octobre prochain. « Ça fait trois ans que M. Legault dirige le Québec sans opposition avec sept à huit personnes. Si on regarde les sondages, il va repasser encore plus fort. Ça va être quoi l’opposition ? Où est la démocratie dans cette situation », de dire le candidat de l’Union nationale.

Selon lui, même s’il réussit à faire élire 100 députés, la CAQ ne pourra pas obtenir 80 % d’appui. « Dans un premier temps, il faut descendre le nombre de circonscriptions électorales à 65. De plus, on ajoute 20 députés à la proportionnelle. Comme ça, avec un minimum de pourcentage, tous les partis politiques seraient représentés à l’Assemblée nationale », soutient M. de Martin.

Il verrait aussi des élections à plus d’un tour afin que le gagnant récolte plus de 50 % du suffrage.

« C’est ça une véritable démocratie. Et on vient de couper la moitié des députés. Donc, ce serait plus démocratique, plus représentatif et beaucoup moins cher. On pourrait ainsi sauver 1 million $ par année par député », affirme le candidat unioniste.