La région de l’Estrie conservera son nom

Windsor —À la suite de la consultation publique menée par la Commission municipale du Québec (CMQ) portant sur la demande de changement de nom de la région administrative de l’Estrie, le gouvernement du Québec a tranché pour la conservation du nom Estrie, conservant du même coup Cantons-de-l’Est à des fins touristiques.

Cette décision s’appuie notamment sur l’absence de consensus au sein de la population relativement au changement proposé. Plus de 500 personnes et organismes ont fait entendre leur opinion au cours de l’exercice de consultation.

« Je ne voulais favoriser ni l’un ni l’autre ; je ne voulais surtout pas intervenir. Je souhaitais écouter les gens, les élus, les citoyens, les organismes. Je voulais m’assurer que les gens parlent », affirme André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale.

La CMQ avait reçu le mandat de tenir une consultation publique sur cette question. Cette dernière faisait suite à une demande de la Table des Municipalités régionales de comté de l’Estrie de réviser la dénomination de la région pour qu’elle puisse devenir Cantons-de-l’Est.

« La Commission municipale a fait un très bon travail. J’ai lu le rapport et j’en suis satisfait. Il fallait donc prendre une décision. Lorsqu’on veut faire un changement, il faut qu’il y ait un consensus ou une acceptabilité sociale. Dans le débat actuel, il n’y avait pas ce consensus pour un changement. Il n’y avait pas de mouvement clair », souligne le député de Richmond.

Dans son rapport final, la CMQ a relevé que 37,1 % des personnes interrogées souhaitent conserver le nom Estrie tandis que 60 % préconisent l’appellation Cantons-de-l’Est. Cependant, plusieurs estiment que les deux appellations peuvent être utilisées.

Le gouvernement préconise donc le statu quo et le maintien du toponyme actuel pour la région administrative de l’Estrie.

« Lorsque nous avons changé le nom d’Asbestos pour Val-des-Sources, même s’il y avait des contestataires, nous savions que la très grande majorité était d’accord pour un changement de nom. Ici, ce n’est pas le cas », soutient M. Bachand, en admettant que certaines personnes soient sans doute déçues par cette décision du gouvernement.

« Il vaut mieux un statu quo qu’un changement qui n’est pas supporté par un large consensus. Pour moi, c’est important », de dire le député de Richmond.

Tourisme

En revanche, le nom Cantons-de-l’Est demeure pour le secteur touristique. « Estrie, c’est plus administratif. Tout le monde en convient. Le nom Cantons-de-l’Est est plus associé au tourisme, à la nature et à la culture. Et les gens ne sont pas mêlés. Estrie et Cantons-de-l’Est, c’est le même coin de pays », mentionne M. Bachand.

« Gardons le nom que nous avons et travaillons maintenant pour attirer le plus d’entreprises et le plus de touristes dans notre région. Avec cette décision, nous aurons le meilleur des deux mondes », de conclure le député de Richmond.