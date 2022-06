La CAQ Estrie fait le bilan de son mandat

Saint-Denis-de-Brompton —Les députés de l’Estrie pour la Coalition avenir Québec ont fait leur bilan de mandat en marge du caucus régional tenu jeudi dernier à Saint-Denis-de-Brompton.

Malgré la pandémie et l’inflation, les députés de la CAQ ont brossé un portrait plutôt positif de la situation.

« La pandémie a contrecarré dans une certaine mesure nos plans. La situation a été difficile pour les Estriens et pour les élus. Nous avons tous démontré de la solidarité pendant cette période de deux ans. Nous avons démontré que nous étions capables de passer à travers cette pandémie qui a frappé les Estriens assez fortement comme vous le savez », a lancé François Bonnardel, député de Granby, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.

Selon le ministre, il est important de souligner le branchement de tous les Québécois au réseau Internet haute vitesse. « On peut dire que Gilles (Bélanger) a livré la marchandise. Tous les Estriens pourront obtenir, s’ils le souhaitent, Internet haute vitesse », a mentionné M. Bonnardel.

L’inflation galopante et la guerre en Ukraine ont également eu des conséquences sur les gens d’ici. « Le 500 $ que nous avons remis aux familles a été extrêmement bien reçu. À cause entre autres du prix de l’essence, le premier ministre l’a dit, nous devrons dans le futur supporter encore les familles. Tout ça sera annoncé en temps et lieu », a souligné le ministre des Transports.

Le dossier qui aura lancé le mandat et qui aura illustré le mieux le travail sans relâche des députés régionaux, et plus particulièrement celui de Geneviève Hébert (Saint-François), est certainement celui du Centre mère-enfant et de la nouvelle urgence du CHUS — Fleurimont à Sherbrooke. Il s’agit d’un projet de 328,8 M$ pour lequel notre gouvernement a annoncé une bonification de 131,1 M$ en octobre 2020. Pendant que les précédents gouvernements favorisaient les belles promesses, notre gouvernement est passé à l’action en permettant la réalisation du projet.

François Bonnadel a aussi souligné le travail de François Jacques (Mégantic) qui a su régler les horaires de faction chez les ambulanciers.

Il a rappelé les 176 M$ de plus depuis quatre ans pour financer les organismes communautaires.

« Pour les familles, 1327 nouvelles places en garderie ; 270 M$ additionnels pour construction et la rénovation d’écoles partout en Estrie. »

Finalement, du côté des logements abordables, 368 nouveaux logements ont été livrés et 129 sont actuellement en construction.

« Je suis très fier d’avoir présidé un caucus aussi dynamique et motivé que celui-ci, malgré le contexte particulier des dernières années. Les Estriens nous ont élus à la suite d’engagements, et nous n’avons livré la marchandise comme aucun gouvernement auparavant. On peut se dire mission accomplie », a soutenu André Bachand, député de Richmond et président du caucus de l’Estrie.