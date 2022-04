La MRC du Val-Saint-François solidaire du peuple ukrainien

Richmond — Lors de la dernière séance du conseil de la MRC du Val-Saint-François, tenue le 16 mars dernier, c’est à l’unanimité que les maires et mairesses ont adopté une résolution pour condamner avec fermeté l’invasion de l’Ukraine par la Russie, par solidarité du peuple ukrainien.

Cette résolution est en réponse à l’invitation émise par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) d’exprimer la désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits.

La MRC joint donc sa voix aux autres nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie.

La MRC invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple ukrainien et déclare son intérêt à contribuer à l’effort collectif et humanitaire. L’invitation est aussi faite à tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes réfugiées sur son territoire.