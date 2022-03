Philippe Pagé officialise sa candidature pour Québec Solidaire

Saint-Camille - Tel qu’annoncée au cours de la journée de dimanche, une conférence de presse s’est déroulé ce lundi du côté du P’tit Bonheur de Saint-Camille où en présence de la co-porte-parole Manon Massé, de la députée de Sherbrooke Christine Labrie et de Dre Mélissa Généreux, M. Philippe Pagé a annoncé qu’il briguera l’investiture solidaire dans Richmond.

Ancien militant du Parti Québécois, M. Pagé fait donc le saut avec la formation de QS après avoir été associé au parti fondé par René Levesque pendant de nombreuses années.

Il fut notamment attaché politique dans le cabinet du ministre de la Santé Rejean Hébert en 2012 et 2013 en plus d’occuper le poste de président du Parti Québécois en Estrie et de s’impliquer en tant qu’organisateur dans la campagne à la chefferie de Pierre-Karl Péladeau en 2015.

Il s’agit donc d’un changement d’idéologie politique important pour M. Pagé qui explique sa décision par les valeurs progressistes humaines et sociales véhiculées par le parti « Pour moi, c’est en quelque sorte un geste de continuité, car lorsque je regarde la plateforme de Québec Solidaire, je trouve que celle-ci s’intègre parfaitement dans les valeurs de notre région et du Québec en général. Comme j’ai toujours eu le fervent désir de m’impliquer dans les différents enjeux qui touchent notre société, je me reconnais dans le programme que propose QS. Qu’il s’agisse des positions du parti sur l’urgence climatique ou le développement économique et social, tout ça me rejoint directement. », d’expliquer M. Pagé, qui occupe également le poste de directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) depuis 2020.

Questionné sur sa rupture avec le PQ, le candidat s’est contenté de mentionner qu’il constate de manière personnelle une sorte de fracture au sein de la formation politique maintenant dirigée par Paul St-Pierre Plamondon et que selon lui, Québec Solidaire représente maintenant la réelle option politique, qui saura rallier la cause souverainiste au Québec.

Confirmant qu’il demeurera en poste à titre de maire de Saint-Camille jusqu’à l’élection, Philippe Pagé mentionne toutefois dans un souci de transparence que les dossiers de la municipalité à teneur davantage politisés seront assurés maintenant confiés à la mairesse suppléante, Mme Martine Lanctôt.

De plus, il prévoit être présent au conseil de Saint-Camille jusqu’à la séance de juillet, pour ensuite se retirer jusqu’au moment du vote en octobre.

Cela dit, ce n’est que le 14 mai prochain que nous saurons officiellement si ce dernier sera confirmé candidat sous la bannière solidaire, alors que c’est à ce moment que les membres de l’association locale auront à élire leur représentant en vue de l’élection générale.

M. Pagé succèderait ainsi à Mme Colombe Landry qui avait été d’office pour la formation politique dans la circonscription, lors des trois derniers scrutins.

« Avec des personnes comme Christine Labrie et Mélissa Généreux, il est clair que je me joins à “une équipe estrienne du tonnerre”. », de conclure Philippe Pagé.