Instaurer une culture d’égalité dans les instances politiques régionales et municipales

Actualités – L’Étincelle - Le groupe Pépines est heureux d’annoncer qu’il collaborera au projet Défi parité+ EDI financé par Femmes et Égalité des genres Canada.

Ce projet, coordonné par le Groupe Femmes, Politique et Démocratie (GFPD), a pour but d’instaurer une culture d’égalité, de diversité et d’inclusion dans les instances politiques régionales et municipales.

Conçu et initié par Gaëtane Corriveau, politologue et chargée de projets au GFPD, le Défi parité+ EDI fait suite au Défi parité (2017-2020). Ce dernier avait permis l’adoption de 14 politiques d’égalité dans 13 municipalités régionales de comté (MRC) et une ville de plus de 100 000 habitants répartis dans quatre régions du Québec : la Capitale-Nationale, l’Estrie, la Montérégie et l’Outaouais. En Estrie, ce sont trois MRC qui ont emboité le pas au projet en adoptant une politique d’égalité soient Coaticook, Memphrémagog et Val-Saint-François.

Nicole Charette des PÉPINES sera l’agente de liaison et aura pour mandat d’inviter les autres MRC de l’Estrie à élaborer une politique d’égalité et un plan d’action pour favoriser l’atteinte de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes sur leur territoire en luttant contre les obstacles systémiques qui en freinent l’avènement.

Ce projet vise également à permettre à l’ensemble des MRC d’inclure aussi les concepts d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI).

On note que, depuis le début de la pandémie, les inégalités déjà présentes entre les femmes et les hommes se sont exacerbées. Les reculs que les femmes encaissent dans de nombreux secteurs de leur vie, rappellent l’urgence de s’attaquer aux obstacles systémiques et structurels auxquels elles se heurtent, dont l’accès aux postes décisionnels et à une pleine participation à la vie sociale, économique et démocratique au sein de leur communauté, de leur municipalité et de leur MRC.

Défi parité+ EDI permettra aussi d’intensifier l’inclusion de femmes souvent sous-représentées telles que les femmes racisées, les nouvelles arrivantes, les femmes des communautés culturelles, les jeunes femmes, les femmes ayant un faible revenu, celles en situation de handicap ou encore celles des communautés rurales.

L’agente de liaison devra accompagner et soutenir les élues, les élus, les fonctionnaires des MRC et des municipalités participantes ainsi que des membres de la société civile dans la compréhension des enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes afin d’élaborer des politiques d’égalité et des plans d’action, sous le prisme de l’analyse comparative entre les sexes et intersectionnelle (ACS+).

En 2022 au Québec et au Canada, même si l’égalité est un droit garanti par nos chartes des droits et libertés, l’égalité de fait demeure un objectif à atteindre. En effet, malgré des avancées positives, des inégalités persistent dans plusieurs domaines d’activités. Croire le contraire relève d’un mythe à déconstruire.

Le Défi parité+ EDI s’inscrit dans cet effort, collaboratif et inclusif, qui veut faire de l’égalité de fait une réalité.

Rappelons qu’à l’échelle municipale, les femmes occupent 23,6 % des postes de mairesses, 38,5 % des postes de conseillères municipales et 27,7 % des postes de préfètes. Ensemble, nous pouvons éliminer les obstacles systémiques que rencontrent les femmes dans leur volonté de participer pleinement à une société juste, équitable, diversifiée, inclusive (EDI) et démocratique!