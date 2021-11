Les députés caquistes de l’Estrie font le point

Actualités-l'Étincelle — Réunis en caucus régional la semaine dernière à Bromont, les six députés de l’Estrie pour la Coalition Avenir Québec ont profité de l’occasion pour faire le point sur certains dossiers.

Selon eux, le dossier qui illustre le mieux le travail des députés régionaux est certainement celui du Centre mère-enfant et de la nouvelle urgence du CHUS-Fleurimont à Sherbrooke, un projet de 328,8 M$ pour lequel le gouvernement a annoncé une bonification de 131,1 M$ en octobre 2020.

« Après une année et demie durant laquelle nous avons dû revoir nos façons de travailler, je suis très heureux de pouvoir enfin réunir notre équipe lors d’un caucus estrien en présentiel. L’équipe de députés de l’Estrie a su se serrer les coudes durant ces mois de pandémie et c’est avec plaisir que nous nous retrouvons, enfin ! », souligne André Bachand, député de Richmond et président du caucus de l’Estrie.

Autre priorité identifiée par le caucus estrien : la vétusté de plusieurs écoles « laissées pour compte par les gouvernements précédents ». Entre 2013 et 2018, 53,9 millions $ ont été investis pour la construction d’écoles en Estrie et 94,2 millions $ en rénovations. Depuis 2018, le gouvernement de la CAQ a investi 126,7 millions $ en construction et 150,6 millions $ en rénovation.

Pour la petite enfance, le caucus estrien a travaillé pour obtenir près de mille nouvelles places en garderie cet automne. Au total, 22 CPE accueilleront ces nouvelles places dans sept villes.

Sur le plan économique, les représentants estriens ont consacré leurs efforts afin de concrétiser leur engagement à déployer l’internet haute vitesse dans tous les foyers de la région.

Selon eux, en matière de transport, la très attendue réfection de la route 257 dans le Haut-Saint-François constitue une autre des promesses tenues.