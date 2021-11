Au lendemain du scrutin dans les Sources

Des Source (RL) — Après plusieurs semaines de campagne électorale, les citoyens de certaines municipalités de la MRC des Sources devaient, à l’instar de l’ensemble de la province, se prononcer sur les candidates et candidats qu’ils allaient élire pour siéger à la table de leur conseil de ville respectif.

Wotton

Ainsi, à Wotton le siège#1 sera dorénavant occupé par Jasmin Bilodeau, ce dernier l’a emporté avec 191 voix de majorité sur le conseiller sortant d’un autre poste, Fernand Bourget.

St-Adrien

Du côté de Saint-Adrien, M. Claude Dupont conserve quant à lui son siège en récoltant plus de 63 % des voix devant le candidat Patrick Lussier.

Saint-Georges-de-Windsor

À quelques kilomètres de là, deux postes de conseillers étaient à l’enjeu à Saint-Georges-de-Windsor. Or, la population aura finalement désigné Mlle Julie Fontaine pour siéger au poste #3, alors que cette dernière a recueilli 56,11 % des suffrages, comparativement à 43,89 % pour son adversaire politique Matthew Couture. De son côté la candidate Josée Letendre remporte le mandat au siège #5 avec une différence positive de 98 voix.

Danville

Seule municipalité dans la MRC des Sources requérant une élection à la mairie, les danvillois ont fait leur choix et la ville sera maintenant dirigée par madame Martine Satre, elle qui a obtenu 62 % de la faveur populaire devant les ex-conseillères Nathalie Boissé (23,75 %) et Ginette Pinard (14,06 %).

La nouvelle mairesse sera épaulée dans son travail par un conseil maintenant formé de quatre nouvelles personnes sur six, dont Chantal Cantin qui occupera dorénavant le siège #1, Pierre JR Grimard le poste #2 (élu par acclamation), Richard Lefebvre remporte le siège #3, Jean-Guy Laroche et Daniel Pitre conserve pour leur part les sièges 4 et 5, tandis que Gaetan Nadeau fera son entrée au conseil de Danville, sur le poste #6.

Nous aurons été à même d’assister à de chaudes luttes sur les postes 1 et 6, alors que Mme Cantin a été déclarée gagnante avec huit voix de majorité seulement sur la candidate Francine Labelle-Girard et que Gaetan Nadeau a récolté 765 voix contre 740 pour Michel Poirier.

Val-des-Sources

Finalement, la municipalité de Val-des-Sources comptera dans ses rangs deux nouvelles conseillères en raison des victoires d’Isabelle Forcier au poste #1 et d’Andréanne Ladouceur au 2e siège de la table du prochain conseil de ville.