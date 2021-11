Saint-Denis-de-Brompton : Daniel Veilleux élu au poste de maire

Saint-Denis-de-Brompton (GA)- Par ailleurs, à Saint-Denis-de-Brompton, Daniel Veilleux a mérité la victoire et devient le maire de cette municipalité. Il a obtenu 682 votes (67 %). Son adversaire, André Filteau, a reçu l’appui de 339 électeurs (33 %). Le taux de participation est de 28 %.

M. Veilleux est notamment reconnu pour son expérience acquise en gestion dans le milieu industriel et dans le domaine coopératif.

« Vous vous êtes exprimés et avez choisi de me faire confiance pour vous représenter à titre de maire de notre belle municipalité, je vous en remercie. C’est pour moi un honneur et un privilège que vous me faites et soyez assurés que je mettrai les efforts et énergies nécessaires pour relever ce nouveau défi », a dit M. Veilleux.

Le nouveau maire entend adopter une approche basée sur les besoins des citoyens, tout en ayant à l’œil la protection des cinq lacs de la municipalité et la saine gestion des projets d’envergure. Du nombre, celui de modernisation de l’hôtel de ville avec une salle multifonctionnelle et celui de l’optimisation du Service incendie.