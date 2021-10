Plusieurs postes en élections au sein de la MRC des Sources

MRC des Sources (RL) — Le sujet de l’heure étant évidemment celui des élections municipales, nous ne pouvions passer sous le silence les différentes municipalités de la MRC des Sources où les citoyens auront à se choisir de nouveaux membres au sein de leur conseil de ville ou municipalité.

Parmi celles-ci nous retrouvons Val-des-Sources où le conseiller sortant et ancien maire de la municipalité de 2005 à 2009, M. Jean-Philippe Bachand, tentera de préserver son siège #1 à la table du conseil, face à la candidate Isabelle Forcier. Le poste numéro 2 fera également les frais de scrutin alors que deux nouveaux candidats briguent le siège laissé vacant suite au retrait de la vie politique de M. Alain Roy.

Les citoyens auront donc la tâche de choisir entre M. Luc Bachand et Mlle Andréanne Ladouceur pour venir occuper le rôle de conseiller #2.

Les électeurs de Wotton verront messieurs Jasmin Bilodeau et Fernand Bourget, se faire la lutte au siège #1, tandis que Claude Dupont et Patrick Lussier convoiteront la même position au conseil de Saint-Adrien.

Quatre candidats se présentent du côté de Saint-Georges-de-Windsor, alors que Matthew Couture et Julie Fontaine souhaitent tous deux avoir la faveur de l’électorat au siège 3, alors que le poste # 5 est quant à lui convoité par Josée Letendre et Cassandra Perreault.

Danville la plus convoitée

Fait plutôt rare dans la région, une municipalité où pratiquement tous les postes sont en élections. C’est pourtant bien ce qui se produit à Danville, alors que la mairie, ainsi que cinq postes de conseillers sur six seront en élections le 7 novembre. Le moins que l’on puisse dire c’est que le désir de s’impliquer au niveau de leur conseil de ville, est bien présent pour plusieurs. Rappelons que Martine Satre, Ginette Pinard et Nathalie Boissé convoitent toute la plus haute fonction de l’administration municipale, alors que nous retrouvons les candidats suivants sur les postes mentionnés ici-bas :

Siège #1 : Chantal Cantin et Francine Labelle Girard

Siège #3: Richard Lefebvre et Sylvie Roberge

Siège #4 : Annic Gingras et Jean-Guy Laroche

Siège #5 : Daniel Pitre et Michel Plourde

Siège #6: Gaétan Nadeau et Michel Poirier

Voilà qui offrira donc une gamme de candidats des plus intéressants pour les citoyens de la MRC qui se présenteront aux urnes le 31 octobre prochain (par anticipation) ou lors du scrutin général du 7 novembre.