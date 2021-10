Diane Dandonneau se présente à la mairie de Stoke

Stoke (GA) —Une nouvelle candidate se présente à la mairie de Stoke. Il s’agit de Diane Dandonneau, une citoyenne qui se dit engagée dans le milieu.

Selon elle, cette candidature, longuement réfléchie, survient à un moment charnière dans la vie communautaire de la municipalité.

« Un village dévitalisé, par le départ et la fermeture de tous les commerces de proximité qui y opéraient, a besoin d’un électrochoc. Malgré les initiatives citoyennes, peu de soutien a été offert par les élus en place », affirme la candidate.

Synergie

Elle croit fermement qu’une synergie doit se développer entre les acteurs du milieu et le conseil municipal.

« De beaux projets sont présentés par des entrepreneurs et des organismes d’ici, projets qui aideraient à apporter un dynamisme économique à Stoke, qui est reconnue pour être une communauté tissée serrée. Toutefois, peu de soutien leur est offert et le conseil hésite à s’engager dans quoi que ce soit », déplore Mme Dandonneau.

Près des citoyens

« J’aimerais que les élus soient plus proches des citoyens et citoyennes, qu’ils soient à l’écoute des besoins et qu’il y ait des échanges », mentionne-t-elle.

La candidate parle entre autres de transparence et de volonté d’agir.

« Je pense que Stoke est prête pour du sang neuf, un renouveau, une vision claire du futur. J’y crois ! » affirme-t-elle.

Mme Dandonneau croisera le fer avec le maire sortant, Luc Cayer.