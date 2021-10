Francine Labelle-Girard convoitera le siège #1 à Danville

Danville(RL) —La période électorale municipale se continue présentement et si certains candidats en sont pour leur part à une toute première expérience en politique, il en est tout autrement pour bon nombre d’autres. C’est notamment le cas de Mme Francine Labelle-Girard, qui briguera le siège #1 du conseil de Danville aux élections du 7 novembre prochain.

Ayant occupé le poste de conseillère municipale pendant 13 ans, cette dernière avait finalement vu une autre candidate être élue sur son siège en 2017. C’est dire qu’elle tentera donc un retour cette année, en invitant l’électorat danvillois à miser sur les connaissances et son expérience acquises au cours de ses mandats antérieurs. La candidate mentionne être encore aujourd’hui investie du désir d’implication et de celui de servir les gens de sa communauté au meilleur de ses capacités.

En plus de ses années en tant que membre du conseil, madame Labelle-Girard cumule six années comme représentante de Danville à la MRC des Sources, 18 ans en tant que secrétaire-trésorière à la municipalité, des implications au niveau de la Corporation de l’Étang Burbank, du Symposium des arts de Danville, au CLD, à la chambre de Commerce, ainsi qu’au sein de divers comités touristiques et culturels du milieu.