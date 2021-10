Aucun candidat au siège numéro 4 à Kingsbury

Kingsbury (GA) — Aucun citoyen n’a posé sa candidature au poste 4 à Kingsbury pour les élections municipales du 7 novembre prochain.

En conséquence, le directeur général des élections donnera des dates pour rouvrir le poste. À la limite, l’élection partielle se déroulera au cours du mois de décembre.

« Nous avons de la difficulté à trouver une personne. Il est donc peu probable que nous allions jusqu’à l’élection », soutient le directeur général de Kingsbury, Yves Barthe.

Selon lui, les raisons pour lesquelles ce poste intéresse si peu les gens sont difficiles à comprendre. « Il y a eu certaines personnes qui sont venues me voir à ce sujet, mais elles ont finalement décidé de ne pas se présenter, raconte le directeur général. Il faut dire que les membres du conseil municipal sont très engagés dans leur milieu. Ces gens-là sont appréciés par tout le monde. Ils sont donc plus difficiles à remplacer. Dans ce cas précis, c’est circonstanciel. Un conseiller est tombé malade et a décidé de ne pas se représenter. Il y a donc un trou à combler. »

M. Barthe ne pense pas que c’est parce que la vie politique à Kingsbury est trop lourde à supporter. « C’est un petit milieu. Tout le monde s’entraide », affirme le directeur général.

La même situation s’était produite à Kingsbury en 2017 alors que deux postes n’avaient attiré aucun candidat.

Au Québec, ce sont 120 postes de maires ou de conseillers qui ont été laissés vacants.