Annic Gingras brigue un poste de conseillère au siège #4 à Danville

Danville — C’est avec cœur et toute humilité qu’Annic Gingras annonce qu’elle brigue un poste de conseillère municipale à Danville au siège numéro 4.

Native de Montréal, elle fut propulsée dès l’âge de 8 ans dans la magnifique région des Canton-de-L’Est. La MRC des Sources fut un coup de cœur dès qu’elle a débuté à travailler. L’industrie touristique est sa passion. Ses passe-temps sont la marche, les randonnées en montagne, le vélo et la musique. L’environnement et le développement durable sont une grande place dans sa vie.

Elle a adopté Danville assez rapidement et y vit depuis près de 5 ans. La diversité culturelle l’interpelle. La famille, le bien-être aussi des gens qui sont remplis de sagesse (l’âge d’or) font partie de ses valeurs. Le respect de chacune et chacun est primordial dans sa vie de tous les jours.

Elle a été commissaire scolaire jusqu’à l’abolition des commissions scolaires. Elle a acquis une expérience politique qu’elle apprécie. Depuis quelques années, elle a appris à se sentir à l’aise avec celle-ci. On lui a démontré que c’est une affaire de cœur et volonté. Elle a bien hâte d’accompagner et analyser les demandes citoyennes dans le souci collectif de Danville.

Selon elle, son expérience de vie à différents endroits est un plus pour faire avancer les choses, sa vision en mode solution est une de ses grandes forces.

Elle a envie d’apporter sa couleur, de s’engager au meilleur de ses compétences et avec cœur envers Danville.