Martine Satre-Princen brigue le poste de mairesse à Danville

Danville (SFT) — Martine Satre-Princen, on la connaît surtout comme étant une restauratrice à la grande renommée, avec Le temps des cerises, qu’elle a conjointement mené de main de maître avec son mari, Patrick Satre. Cependant, cette femme, qui préfère les actions aux mots, a plus de cordes à son arc qu’on ne l’imagine. Saviez-vous qu’elle a été conseillère municipale de 2002 à 2005 dans l’équipe de Jacques Hémond, l’ancien maire de Danville ? Madame Satre-Princen a aussi été présidente de la chambre des commerces, et ce, pendant 10 ans. Étant une femme d’action, comme mentionné plus haut, elle et son mari ont participé à de nombreuses rénovations dans le village. On peut parler de l’auberge Jeffrey et de l’Espace du Carmel, pour ne nommer que ces exemples. En termes d’actions, on pourrait aussi parler de son action bénévole avec les Chevaliers de Colomb lors de la tempête de verglas. De plus, aimant la culture et sachant qu’elle est l’une des forces vives de la communauté Danvilloise, Martine Satre-Princen fût l’instigatrice du festival en l’honneur de Marc Sennett, elle occupa aussi le poste de juge pour l’exposition du cercle des fermières et a participé à l’aide financière du symposium plusieurs années durant.

Ses intentions sont claires ; elle aimerait bien représenter les citoyens et citoyennes de la communauté de Danville, en toute équité. Elle compare même la politique à la restauration dans le sens où l’on doit travailler avec ce que l’on a, sans dénaturer les ingrédients pour autant. Il est important pour elle de pouvoir réussir à optimaliser les atouts déjà présents dans la Ville, plutôt que d’essayer d’en créer de nouveaux. Madame Satre-Princen a aussi pris le temps de nommer son désir d’équité budgétaire entre les différents domaines, ce qui fera en sorte que chaque domaine pourrait avoir la chance de se développer comme il se doit.

La trop grande rotation de personnel est quelque chose à laquelle elle tentera de remédier, comme une unicité au sein du conseil municipal est essentielle afin de pouvoir être proactif en général. Un travail de représentation pour le village à l’extérieur de celui-ci s’impose aussi, tant au niveau de la MRC qu’au niveau provincial.

Prendre le temps d’aller voter aux élections municipales est important. Lorsqu’on parle de changements à petite échelle qui peuvent avoir de grandes répercussions, nous pourrions en être témoins, et ce, dans plusieurs municipalités. Le vote n’en est d’ailleurs pas un de cœur, mais de tête. Il faut absolument garder en tête que l’élu représentera vos intérêts et devra faire preuve d’une écoute active. Votez pour l’excellence et non pour le connu, peu importe la municipalité dans laquelle vous voterez.

Bonnes élections !