Yannick Bédard vise un poste de conseiller à Stoke

Stoke - Ayant pris goût aux affaires politiques dans les dernières années, il reste informé des développements des différents dossiers qui le touchent.

Natif du coin, il est revenu y habiter depuis 5 ans pour y rejoindre sa famille bien implantée dans la municipalité.

Père de famille, il cumule plus de 15 ans d’expérience comme gestionnaire. Il veut être à l’écoute des citoyens pour connaître leurs préoccupations et besoins dans le but d’améliorer le bien-être de la communauté.

Il désire continuer le développement économique et social ainsi que de contribuer au rayonnement de la municipalité tout en travaillant avec l’équipe en place pour poursuivre sa bonne gestion. « J’ai envie de représenter les citoyens et de m’impliquer dans l’épanouissement de la municipalité. De plus en plus de gens décident d’y habiter et je veux contribuer à faire connaître les attraits que nous avons. », mentionne M. Bédard.