Michel Plourde se porte candidat au poste de conseiller à Danville

Danville(RL) —Il semblerait que la période de réflexion du maire sortant Michel Plourde soit terminée, alors que le journal apprenait en milieu d’après-midi lundi que ce dernier avait décidé de poursuivre son aventure en politique municipale, en tentant un retour à titre de conseiller sur le siège #5.

« Il s’agit d’une décision mûrement réfléchie et comme je m’étais fixé au départ, un objectif de deux mandats à la mairie, je pense que je peux revenir comme conseiller et faire partager les gens en placent, de mon expérience des 16 dernières années au conseil. Je veux être clair sur un point, si le privilège m’est donné d’obtenir une fois de plus la confiance de mes concitoyennes et concitoyens, je m’engage à travailler de pair avec l’ensemble des personnes qui seront élues et ce, dans le cadre des fonctions définies par le poste, car j’ai toujours le désir et la conviction de travailler pour les gens de Danville. Il y a beaucoup de travail encore à faire au niveau des finances ainsi que d’autres dossiers en cours, que je connais évidemment très bien, dont notamment la construction prochaine du nouveau garage municipal, un domaine où mon expertise professionnelle peut certainement aidé la municipalité.

Si l’on revient aux finances, j’aimerais simplement mentionner que j’avais soulevé la problématique aux élus il y a de cela deux ans déjà et encore plus particulièrement au début de 2021. J’ai un regard lucide sur la situation et je voudrais faire partie de la solution par ma connaissance du dossier. », mentionna monsieur Plourde.

Ce dernier ajouta qu’il n’est pas si rare qu’un maire revienne à titre de conseiller et pour étoffer ses dires, ce dernier donna l’exemple de Val-des-Sources où M. Jean-Philippe Bachand, ancien maire de l’endroit, travaille de manière très efficace avec M. Grimard. Même chose du côté de la municipalité de Cleveland où Gérald Badger et M. Herman Herbers ont aussi collaboré pendant plusieurs années au conseil municipal dans des rôles inversés.

« Je suis content de constater autant de bonnes candidatures sur les différents sièges en élections et personnellement, après analyses du niveau d’assiduité et des forces en place, j’ai finalement décidé de briguer le siège numéro 5. », conclut M. Plourde.