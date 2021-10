Lucie Gauthier sollicite un troisième mandat à Stoke

Stoke — C’est avec enthousiasme que la conseillère Lucie Gauthier sollicite un troisième mandat au siège numéro 4 à Stoke lors des prochaines élections municipales. Cette décision a été mûrement réfléchie, madame Gauthier ayant toujours eu à cœur le bien-être des citoyens.nes et le développement responsable de sa municipalité.

Déjà détentrice d’une Maîtrise en administration publique, elle a complété un Diplôme d’Administratrice municipale et un Diplôme en Leadership municipal au cours de ses deux premiers mandats. Elle entend continuer à partager et à mettre au service de la municipalité ses connaissances et ses expériences acquises.

Madame Gauthier agit actuellement comme responsable des comités de ressources humaines, d’urbanisme et développement, ainsi que du comité consultatif du développement durable, en plus de participer aux comités des finances et de la voirie. Au cours de son premier mandat, elle a également agi à titre de responsable des comités de la sécurité publique et de la culture.

Ses deux mandats à titre de conseillère municipale l’incitent à poursuivre la réalisation des projets du plan d’action de développement durable, à assurer la protection des milieux naturels, à veiller à l’amélioration des infrastructures et à la gestion efficace des matières résiduelles.