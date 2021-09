Claude Paulin sollicite un nouveau mandat au poste de conseiller du district 2 de St-François-Xavier de Brompton

Saint-François-Xavier de Brompton - Résident de Saint-François-Xavier-de-Brompton depuis maintenant 10 ans, monsieur Claude Paulin a eu l’opportunité de prendre part à la vie municipale comme conseiller du district 2. C’est un rôle qui lui était inconnu et qui lui a fait découvrir la responsabilité d’un conseil municipal dans la saine gestion de la taxe foncière et des subventions octroyées aux municipalités.

De plus, il a siégé au conseil d’administration de la régie de l’incendie de Windsor qui englobe aussi Saint-François-Xavier et Val-Joli. Il a été membre de plusieurs comités municipaux. Les défis sont immenses, et l’expérience de ces dernières années lui a permis de mettre en pratique les qualités requises pour représenter les citoyens de St-François-Xavier-de-Brompton.

Ses priorités pour le prochain mandat ? Représenter vos intérêts dans le domaine de l’environnement et les infrastructures municipales, l’entretien du réseau routier, le transport actif, le développement résidentiel tout en assurant la gestion responsable des finances publiques.

« Si j’obtiens votre confiance, je serai responsable de porter au conseil vos demandes et d’être à l’écoute de vos besoins pour les quatre prochaines années », d’ajouter monsieur Paulin.