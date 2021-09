Les priorités du candidat libéral dans Richmond-Arthabaska, Alexandre Desmarais

Windsor - À quelques jours du scrutin, le candidat libéral Alexandre Desmarais réitère ses principales priorités dans le cadre de sa campagne électorale pour la circonscription de Richmond-Arthabaska.

Alexandre souhaite mettre en place des solutions concrètes, notamment face à l’enjeu de la pénurie de main-d’œuvre qui touche plusieurs secteurs de l’économie dans Richmond-Arthabaska, dont le secteur agricole. Le Parti libéral compte faciliter et augmenter la venue de travailleurs étrangers en plus de collaborer avec les syndicats et les entreprises pour offrir plus de formation à de potentiels travailleurs. Le Parti libéral a des solutions concrètes pour réduire la pénurie de main-d’œuvre et faire avance l’économie.

L’Équipe libérale s’engage également à octroyer des crédits d’impôt pour la mobilité des travailleurs qui souhaitent venir s’établir dans la région ainsi qu’à des travailleurs semi-retraités qui désirent continuer à travailler quelques heures par semaine.

« La création de 37 000 places en garderie annoncée par le gouvernement libéral est essentielle afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre et apporter l’aide nécessaire aux familles, aux travailleurs, aux entreprises, mais également aux enfants qui pourront bénéficier du développement social et éducatif qu’offrent les garderies. L’entente signée par le gouvernement libéral avec Québec aidera à renforcer le système québécois de garderies, à améliorer les conditions de travail des éducatrices et éducateurs tout en ayant un impact positif sur l’économie québécoise » - Alexandre Desmarais, candidat libéral dans Richmond-Arthabaska

En plus d’être une préoccupation personnelle, Alexandre souligne aussi l’importance de la protection de l’environnement dans la circonscription. Les nombreux espaces verts, forêts et champs agricoles font de Richmond-Arthabaska une circonscription saine qu’il faut préserver. Alexandre propose d’être une voix active au sein d’un gouvernement libéral au pouvoir afin de maintenir les efforts dans la protection de l’environnement et la lutte aux changements climatiques.

« Pour bâtir un Canada meilleur pour tous, Alexandre Desmarais, Justin Trudeau et l’équipe libérale sont prêts à continuer leurs efforts dans l’aide offerte aux citoyens, aux jeunes, aux ainés et aux familles. Continuons d’avancer ensemble dans la lutte aux changements climatiques et dans la croissance de l’économie verte et inclusive. Les libéraux sont la seule équipe pouvant défendre les intérêts des Québécoises et Québécois à la table des décisions. On s’assurera que personne ne soit laissé pour compte – nous allons continuer d’avancer, ensemble. »