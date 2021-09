L’Équipe Trudeau présente un plan concret pour faire avancer le Canada – ensemble

Windsor - Le Parti libéral du Canada a dévoilé son plan visant à continuer de faire avancer le Canada – ensemble. Selon le parti, ce plan ambitieux sera bénéfique pour l’ensemble des Canadiens et pour tous les citoyens de Richmond-Arthabaska.

Pour le candidat libéral dans Richmond-Arthabaska, Alexandre Desmarais, la plateforme dévoilée par Justin Trudeau est parfaitement en phase avec les enjeux soulevés par les citoyens du comté.

« Depuis le début de la campagne, je suis sur le terrain pour écouter les besoins des citoyens de ma circonscription. On me parle de protection de l’environnement, de pénurie de main-d’œuvre, de soutien aux ainés et aux familles, de lutte contre la COVID-19 et d’une économie plus verte. Je constate également que la création de plus de places abordables en garderie aidera beaucoup de famille de Richmond-Arthabaska et permettra de faire face à la pénurie de main-d’œuvre. Une fois de plus, le Parti libéral est là pour répondre aux besoins des citoyens, pour avancer ensemble. » - Alexandre Desmarais

Le parti de Justin Trudeau croit que les Canadiens ont fait preuve de résilience et de détermination face à la pandémie de COVID-19 et qu’ils méritent un plan concret qui permettra de créer des emplois, de faire croître la classe moyenne et de bâtir un avenir meilleur.

« Avançons ensemble est ce plan, et seul le Parti libéral a l’équipe qui pourra finir la lutte contre la COVID-19 et rebâtir un Canada meilleur qui ne laisse personne pour compte. La plateforme libérale a pour but de continuera d’aider les Canadiens à traverser la pandémie et à bâtir un Canada meilleur pour tous. Ensemble, nous allons :

● Accélérer la lutte contre les changements climatiques en créant de nouveaux emplois verts, en réduisant la pollution dans le secteur pétrolier et gazier, et en rendant nos communautés plus propres grâce à des véhicules à zéro émission.

● Aider les Canadiens à devenir propriétaires en permettant aux acheteurs d’une première propriété d’économiser jusqu’à 30 000 dollars, en aidant plus de 1,4 million de familles à trouver un chez soi, ainsi qu’en protégeant les droits des Canadiens et en prenant des mesures contre les spéculateurs.

● Assurer des services de garde d’enfants à 10 $ par jour partout et créer davantage de places en garderie au Québec, notamment dans Richmond-Arthabaska.

● Assurer la santé des Canadiens en effectuant des investissements visant à renforcer notre système de santé public universel, notamment dans les soins de longue durée et la santé mentale.

● Faire en sorte que tous paient leur juste part, y compris les grandes banques et les Canadiens les mieux nantis.

● Avancer sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones.

● Et bien plus encore.

Les libéraux continuent d’avancer pour terminer la lutte contre la COVID-19 et rebâtir un meilleur Canada - pour tous. Avançons ensemble. »