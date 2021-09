Marjolaine Delisle, candidate pour le parti Rhinocéros dans Richmond-Arthabaska

Saints-Martyrs-Canadiens - C’est lundi le 30 août, en direct de Saints-Martyrs-Canadiens que Marjolaine Delisle, accompagnée de son attaché politique monsieur Austin Touqueroche ainsi que plusieurs supporteurs masqués, a lancé sa campagne pour le parti Rhinocéros dans Richmond-Arthabaska. En effet, le directeur des élections, Jacques Alie, a approuvé la candidature de Mme Delisle le 28 août dernier.

Madame Delisle croit qu’il est important d’avoir un choix Rhino sur le bulletin de vote pour l’électorat qui ne se reconnaît pas dans l’offre des partis traditionnels et qui désire tout de même exercer son droit de vote. Elle tient à rappeler que ce parti, fondé par l’écrivain Jacques Ferron, existe depuis les années 1960 et qu’il a toujours opéré dans la tradition de la satire politique.

Monsieur Austin Touqueroche, attaché politique de Marjolaine Delisle, ne voit pas ce qu’il y a de drôle avec la politique. Il désire mettre tout son sérieux à cette campagne pour enfin devenir maître incontesté du Canada. « Il a l’air d’une marionnette comme ça, déclare la candidate, mais je vous le jure, c’est moi qui me fais manipuler ! » Avec sa langue de bois et parlant au nom de la majorité silencieuse, il est assez difficile de cerner clairement les propos de monsieur Austin Touqueroche, « je ne comprends jamais rien à ce qu’il dit, avoue Marjolaine Delisle ».

Heureusement, il a été assez habile pour nous écrire sa plateforme électorale que nous vous exposons comme suit :

« Primo, le Parti Rhinocéros promet de promettre plus de promesses, promis !

Un Parti Rhinocéros majoritaire élu, s’engage à abolir les élections au cours de son premier mandat, puisque les Canadiens et Canadiennes n’aiment pas vraiment ça aller en élections.

Le parti propose également, pour rendre la politique plus sympathique, que tous les députés soient des professeurs de théâtre avec de belles gueules.

Dans son plan de relance économique, intitulée “Ouate de phoque Canada ?” le Parti Rhino propose la création d’une ouate de phoque canadien issu de la réouverture de la chasse aux blanchons. Après tant de promesses électorales crasseuses, les oreilles des Canadiens auront bien besoin d’un peu de douceur.

Dans son plan de la lutte à la pauvreté, une loterie sera organisée où les gens auront l’occasion de remporter un fabuleux prix. Loto-Rhino, courez la chance de gagner votre vie ! »

En santé, le Parti Rhinocéros propose l’augmentation progressive des résidus de pesticides dans les aliments. C’est en nous exposant graduellement à des doses de plus en plus élevées qu’ensemble nous bâtirons une immunité collective. Renforçons la constitution des Canadiens et Canadiennes !

Pour Richmond-Arthabaska :

Comme Victoriaville est la ville du recyclage, le Parti Rhinocéros promet, s’il est élu, de recycler toutes les promesses des autres candidats. Dans un souci d’économiser les matières premières, les engagements contradictoires seront tenus en alternance.

Pour remédier au problème de la désinformation et de la crédibilité des sources en information, s’il est élu, le Parti Rhinocéros lors de son premier mandat fusionnera tous les médias en une seule entité : Rhino-Canada. Il établira d’ailleurs son siège social à Val-des-Sources. Rhino-Canada, une mine à ciel ouvert d’informations !

Le Parti Rhinocéros propose l’ajout de 3 % de gaz hilarant dans le gaz naturel pour stimuler l’enthousiasme de la population face à cette solution prometteuse pour accélérer la transition énergétique. Rire jaune pour un Canada vert !

Pour continuer d’avoir le pied à fond sur l’accélérateur de la transition énergétique, le Parti Rhino propose également l’édification d’un troisième lien au-dessus de la rivière Saint-François à Richmond. Un pont entre les deux ponts ! Cela réduira le trafic sur les deux ponts déjà existants et tout le monde sait qu’une réduction de trafic, c’est du nanane pour l’environnement !

Lorsqu’on soulève quelques doutes concernant les engagements des Rhinocéros pour l’environnement, Marjolaine nous répond : « Ce n’est pas grave, de toute façon on va planter des arbres ! Même si on continue à polluer, on a juste à planter des arbres et le tour est joué ! On peut continuer à exploiter la nature, les hommes, les enfants, épuiser les ressources, les stocks, les océans, continuer l’agriculture intensive, l’usage de produits cancérigènes dans notre nourriture, continuer d’externaliser les coûts sociaux et environnementaux dans des pays dictatoriaux ou corrompus, ce n’est pas grave pourvu qu’on plante des arbres ! En plantant autant d’arbres, je vous garantis que le Canada va devenir vert, vert, vert ! »

La devise du Parti Rhinocéros étant « tant qu’à voter pour un clown, votez pour un vrai », Marjolaine l’ajusterait en disant : « tant qu’à voter pour une marionnette, votez pour une vraie ! » Pour suivre les hallucinations cornues de la candidate, vous pouvez visiter la page Facebook de son attaché politique https://www.facebook.com/austintouqueroche