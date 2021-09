Alain Rayes et les conservateurs veulent investir dans le secteur récréotouristique

Richmond-Arthabaska– Le candidat conservateur et député sortant dans Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a confirmé, dimanche, la volonté de sa formation politique d’investir dans le secteur récréotouristique de la région.

Cet engagement figure dans le plan pour développer et moderniser les infrastructures régionales du Québec dévoilé par le chef Erin O’Toole. Ce plan a pour objectif de lancer de grands chantiers, de créer plus de possibilités d’emplois et de faire croître l’économie.

Parmi les projets qui seront priorisés par Alain Rayes, on compte le mont Arthabaska, le mont Ham, la Station du mont Gleason, le Sentier des Trotteurs, le site historique de la Poudrière de Windsor, les sentiers de Fatbike Lac Brompton, le Club de ski de fond Richmond-Melbourne ainsi que le Parc Linéaire des Bois-Francs.

« On a pu constater, avec la COVID-19, que le secteur récréotouristique est très important. Bien des gens se sont réapproprié ces lieux. Ceux-ci sont aussi des endroits très attractifs pour les personnes de l’extérieur et amènent donc des retombées économiques importantes pour notre région, notamment dans les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie. L’investissement dans ces infrastructures permettra de consolider notre position de destination de choix au Québec. L’enveloppe budgétaire pour réaliser tous ces projets avoisine 11 millions $. Je suis très heureux que mon chef Erin O’Toole reconnaisse l’importance d’investir dans Richmond-Arthabaska en soutenant ces projets », a-t-il souligné.

Outre ces investissements, Alain Rayes et le Parti conservateur du Canada se sont engagés être des partenaires pour le doublement de l’autoroute 55 de Saint-Albert jusqu’à l’autoroute 20 et à créer un programme de développement régional afin de soutenir la transition économique des anciennes communautés minières de 100 millions $.

« Ce programme aidera Val-des-Sources et les communautés avoisinantes à poursuivre leur développement économique exceptionnel des dernières années », a-t-il conclu.