Solange Girard Richard brigue le siège numéro 4 pour la Ville de Windsor

Windsor (SFT) - Mme Solange Girard Richard, qui est déjà conseillère municipale pour la Ville de Windsor depuis 2013, se présentera pour le siège numéro 4 lors des élections municipales ayant lieu en novembre prochain. Elle souhaite ardemment pouvoir compter à nouveau en la confiance des citoyens de Windsor afin de réaliser un troisième mandat.

« Je veux continuer à être à l’écoute des gens et de leurs préoccupations, et continuer à faire grandir et rayonner notre ville et notre communauté », affirme Madame Girard Richard.

Depuis déjà 8 ans, Madame Richard représente la ville dans divers comités. Elle est présidente du CA du Centre communautaire, elle siège au comité de la bibliothèque, voit au comité finances, elle est aussi à la Régie des Incendies, au comité de la famille et des aînés, et elle est membre du CA de la Poudrière et présidente de l’OMH Val-Saint-François.

Le bénévolat a toujours fait partie intégrante de sa vie. En plus de son rôle de conseillère, Solange continue de s’impliquer en tant que bénévole à la popote roulante du CAB de Windsor.

« Je tiens à remercier les gens de Windsor pour leur confiance passée et à venir, et je souhaite pouvoir continuer à travailler pour eux. », précise-t-elle.