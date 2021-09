Alain Beaudin convoite un 5e mandat à Windsor

Windsor (SFT) — Alain Beaudin, après avoir accompli un quatrième mandat, donc seize ans au sein du conseil municipal de la ville de Windsor, aimerait avoir la chance de pouvoir continuer avec un 5e mandat. Étant président du conseil d’administration du service de transport adapté Trans-Appel, il est fier des progressions faites du côté de l’offre des transports collectifs dans la MRC du Val-St-François.

Comme il n’est pas évident de faire en sorte que les gens développent la nouvelle habitude de faire appel à un tel service, le conseil d’administration a fait appel à une équipe externe ayant déjà fait ses preuves au sein de la ville de Québec. Parce qu’il ne suffit pas d’offrir un service à l’aveugle si les gens ne savent pas encore à quel point cela peut changer leur qualité de vie et permettre de faire en sorte que le service soit offert à de plus en plus de citoyens, en couvrant plus de territoire. On comprend bien que plus la demande est forte, plus le service pourra être étendu, comme il est plus aisé de prévoir une offre lorsqu’on en connaît les besoins exacts. Outre son implication dans ce projet pour le moins essentiel, Alain Beaudin fait aussi parti du comité consultatif d’urbanisme de la ville de Windsor, en étant le responsable. Il fait aussi partie du comité des travaux publics et du comité des pompiers.

Le travail d’équipe qui semble être assez impeccable à la ville de Windsor est un élément qui revient toujours en termes de reconnaissance et de remerciements de la part des conseillers municipaux. Une belle équipe-cadre-employée qui assure la continuité et la pérennité des projets commencés. Parfois, des changements sont bénéfiques dans les équipes et parfois il n’est pas nécessaire de changer une formule gagnante. À suivre.