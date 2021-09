Daniel Veilleux brigue le poste de maire à St-Denis-de-Brompton

St-Denis-de-Brompton (SFT) — Se décrivant comme étant un homme d’action et de défis, Daniel Veilleux souhaite annoncer sa décision quant à poser officiellement sa candidature pour le poste de maire de la municipalité. Ayant pour désir d’être le porte-parole des citoyens et citoyennes au cours de 4 prochaines années, c’est avec plaisir qu’il travaillera à la concrétisation des projets communs en cours et à venir. Monsieur Veilleux insiste sur le fait que tous pourront compter sur son expérience de gestionnaire acquise au cours de son parcours professionnel, tant dans le domaine privé que coopératif, de son implication tant au niveau communautaire que sportif, ainsi que de ses valeurs familiales et d’entraide afin de faire rayonner la municipalité de St-Denis-de-Brompton.

Étant d’ailleurs résident de la municipalité depuis plus de 8 ans tout en étant impliqué dans la vie communautaire de celle-ci, il est familier envers les enjeux présents au sein de la communauté. Avec votre confiance, il espère apporter une approche, un regard nouveau au conseil municipal et il s’engage à collaborer avec les conseillers élus ainsi qu’avec l’équipe de dirigeants et d’employés afin d’assurer une saine gestion de la municipalité dans un environnement dynamique. Il se dit prêt à relever les défis qu’implique la croissance actuelle de la municipalité afin d’assurer la qualité des services étant offerts au quotidien, une offre diversifiée au niveau culturel, des loisirs et de la vie familiale ainsi que le respect de l’environnement et la conservation du milieu. Il sera aussi le représentant de St-Denis-de-Brompton auprès de la MRC et autre palier gouvernementaux.

Avec le mandat qu’il sollicite, il adoptera une approche basée sur les besoins des concitoyens afin que leurs intérêts soient placés au cœur des actions et décisions prises par les dirigeants de notre municipalité.

En terminant, il tient à remercier le maire sortant, M. Jean-Guy Beauchemin, pour son dévouement, son implication et son travail ayant mené à ses nombreuses réalisations durant les 8 années au poste de maire de cette belle municipalité et en profite pour lui souhaiter une belle et bonne retraite! Il adresse également ses sincères remerciements aux conseillers et conseillères qui, par leurs collaborations, ont contribué à faire de la municipalité de St-Denis-de-Brompton un endroit où il fait bon vivre.