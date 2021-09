Candidat à Danville : Richard Lefebvre se présente au siège #3

Danville (SFT) — Après quelques semaines de réflexions, Richard Lefebvre a finalement décidé de faire le saut en politique municipale. En effet, l’homme de 44 ans briguera le siège #3 laissé vacant par la démission du conseiller Simon Chênevert en février dernier. Natif de Richmond et établi à Danville depuis maintenant quatre ans, M. Lefebvre aura eu la chance de suivre de très près l’évolution de plusieurs dossiers, notamment en raison de son emploi de journaliste à l’hebdomadaire local, Actualités-l’Étincelle.

Cet homme de famille, père de trois enfants et grand-père d’autant de petits-enfants, se démarque par son implication sociale, tant au niveau sportif que culturel et artistique. En effet, en plus de son poste de journaliste affecté à la couverture de la MRC des Sources, M. Lefebvre travaille parallèlement chez BRP à Valcourt depuis maintenant 27 ans. Grand amateur de balle lente, ce dernier sillonne avec bonheur les divers terrains de la région tout au cours de la saison estivale. Bien qu’il en soit à une première expérience, le candidat au siège #3 entend mettre tout en son pouvoir pour faire profiter le conseil et la municipalité de son enthousiasme et de sa vision présente et future pour la ville.

« J’aimerais beaucoup contribuer à développer encore davantage cette relation de proximité que le conseil avait amorcé avec la population au fil des ans. Il est important que les citoyens continuent d’avoir une voix qui porte jusqu’à l’hôtel de ville et qu’une synergie de groupe y soit présente dans le but commun de maximiser l’offre de service à la population. C’est donc avec la plus grande humilité que je solliciterai l’appui et la confiance des gens de ma communauté lors des élections municipales du 7 novembre prochain. Je crois sincèrement au travail d’équipe et que la force d’un groupe repose en grande partie au niveau du respect de sa diversité, c’est pourquoi il me ferait grand plaisir de joindre l’administration en place. » nous confia le candidat.

« Unis pour travailler au cœur du respect citoyens. »