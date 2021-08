Diego Scalzo annonce ses priorités de campagne pour Richmond-Arthabaska

Richmond-Arthabaska – Pour donner suite au dévoilement de la plateforme du Bloc Québécois, le candidat de Richmond-Arthabaska présente ses priorités au niveau local pour la campagne en cours. « Comme candidat, je veux mettre des propositions de l’avant et travailler avec la population pour relever les défis auxquels on fait face. Il ne faut pas seulement critiquer et s’opposer, il faut aussi proposer et agir pour le bien-être de la population » affirme le candidat. Parmi les priorités locales, on retrouve :

-L’augmentation des transferts en santé, sans condition, afin de couvrir 35% des coûts des soins de santé;

-L’augmentation de la durée des prestations de chômage maladie de 15 à 50 semaines;

-L’amélioration des conditions de vie des aînés en augmentant la pension mensuelle pour tous les aînés de 65 ans et+;

-Le grave problème de pénurie de main-d’œuvre vécue par nos entrepreneurs en demandant la suspension de la PCRE;

-En agriculture, protéger la gestion de l’offre et s’assurer la pleine compensation en cas de brèche;

-Le soutien aux entreprises saisonnières, comme les cabanes à sucre, pour les pertes engendrées par la pandémie;

-Des stratégies concrètes pour soutenir l’achat local, les commerces et les rues principales;

-La lutte aux changements climatiques en proposant des mesures vers une économie plus verte;

-Un traitement juste et équitable des prestations pour les anciens combattants.

Ainsi, pour les prochaines semaines, Diego Scalzo va continuer d’aller à la rencontre de la population de toute la circonscription afin d’échanger sur les enjeux et les défis qui les concernent directement. Chacune des priorités locales sera présentée et élaborée davantage afin de démontrer que le Bloc Québécois propose de véritables solutions.