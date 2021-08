Daniel Pelletier brigue le siège #3 comme conseiller à la Ville de Windsor

Windsor (SFT) — Comme vous l’aurez remarqué, le temps des élections municipales approche à grands pas. Daniel Pelletier, siégeant présentement au conseil municipal de la ville de Windsor au siège numéro 3, souhaite renouveler son engagement envers les citoyens une quatrième fois. En ce moment et il l’espère dans le futur, Daniel Pelletier est responsable du dossier des loisirs, président du conseil d’administration du Parc historique de la Poudrière de Windsor et siège au conseil d’administration du centre communautaire. Toutes ces fonctions sont enrichissantes, comme il a la chance de travailler avec une équipe d’expérience et qu’il peut partager de beaux moments avec ses coéquipiers, entre autres. Ceux et celles le connaissant savent à quel point le bénévolat occupe une partie importante dans sa vie.

Malheureusement, vu les règles sanitaires mises en place vu la situation en temps de pandémie, certaines activités ont dû être mises à l’arrêt, du moins, pour un temps. Certaines activités ont bien heureusement pu continuer, comme leur nature permettait une adaptabilité, malgré les règles en vigueur.

Vu la situation, qui a emmené une progression plus lente des projets et activités en général, Daniel Pelletier aimerait pouvoir briguer un 4e mandat dans l’optique de poursuivre un travail déjà bien entamé et réussir à améliorer les activités à venir, pour le plus grand plaisir de tous. Il aimerait remercier les citoyens de la ville de Windsor pour leur confiance et fera en sorte que cette relation continue sur le même élan, si le plaisir lui est accordé de siéger à nouveau avec une équipe qu’il apprécie visiblement.