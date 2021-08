France Bouthillette, candidate à la mairie d’Ulverton

Ulverton (SFT) — Mme France Bouthillette confirme sa candidature pour les élections municipales du 7 novembre 2021 à la mairie d’Ulverton. Après quatre années à avoir œuvré dans l’intérêt de ses concitoyens à titre de conseillère municipale, France Bouthillette réaffirme son engagement auprès d’Ulverton en briguant, cette fois-ci, la mairie.

« Ulverton a la volonté de se définir à travers son terroir unique, son patrimoine bâti et ses paysages », croit Mme. Bouthillette, fière citoyenne d’Ulverton depuis maintenant 5 ans. Devenir mairesse, c’est le moyen le plus efficace à ses yeux pour agir et construire un milieu de vie épanouissant.

Cumulant 18 années d’expérience comme représentante puis directrice des ventes chez Bell Média, elle a amorcé un tournant à 180 degrés en suivant une formation et en effectuant un stage dans le milieu agricole. Des expériences qu’elle a trouvé si riches et gratifiantes, qu’elle a entrepris de se lancer en agriculture biologique : « Travailler la terre, ç’a été un réel retour à l’essentiel. Mon regard sur le quotidien s’en est vu transformé. »

Motivée par les défis, Mme. Bouthillette n’en était pas à son premier changement de cap. D’abord infirmière pendant 10 ans, elle a par la suite réorienté sa carrière en investissant le milieu des affaires. Les communications et le marketing ont été pour elle des moteurs d’inspiration et d’ambition durant ses 18 années chez Bell Média.

Fait à noter, France est native de Bonsecours. « Mon enfance a été marquée par l’engagement de ma mère dans les loisirs et auprès des personnes aînées. Elle a beaucoup donné de son temps et de son énergie aux gens de sa communauté. Ma mère représente encore aujourd’hui un exemple à suivre pour moi ».

Mme. Bouthillette sent l’urgence de mobiliser sa communauté. Soucieuse d’agir en répondant aux besoins de la majorité, elle veut connaître les idées de ses concitoyens : « Aimer Ulverton, c’est être à l’écoute des gens et de leurs besoins, avoir de l’empathie et le courage de prendre des décisions. J’ai le goût de m’engager et de travailler en équipe pour le développement de notre communauté. »

Elle aimerait discuter de projets, voire d’idéaux, pour assurer un développement raisonnable d’Ulverton qui soit tourné vers son patrimoine bâti, ses attraits et sa nature, et cela, en élaborant un plan stratégique avec la communauté.

Selon elle, la tâche la plus importante du conseil municipal sera de nourrir un contexte favorisant la croissance et le développement de sa municipalité.