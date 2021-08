Jean-Philippe Bachand sollicitera de nouveau la confiance des électeurs de Val-des-Sources

Val-des-Sources(RL) —Le conseiller sortant, Jean-Philippe Bachand annonce qui briguera de nouveau le siège numéro 1 au conseil municipal de Val-des-Sources lors des élections du 7 novembre prochain. Ce père de famille œuvrant localement dans le domaine de la santé entend miser sur la continuité dans son rôle, tout en maintenant le travail d’équipe établi avec les autres membres du conseil et la population de la municipalité. « Nous avons fait beaucoup ensemble pour l’avenir de notre collectivité. Pensons aux familles présentes et ceux à venir avec le boom économique que nous connaissons, à la qualité des services aux citoyens(es), à la mise à niveau des infrastructures municipales annuellement ainsi qu’à la bonne santé financière de notre ville », a-t-il mentionné. L’homme politique ajouta également.

« Oui, il y a la gestion municipale, avec le maire et les membres du conseil, mais tout comme mes collègues, il y a des implications qui me tiennent à cœur, dont particulièrement l’organisation du brunch des élus du début d’année. De par cette activité, on amasse des fonds, pour le club des petits déjeuners de l’école de La Passerelle, pour la fondation de l’hôpital de Val-des-Sources ainsi que pour le fond des bonnes œuvres de nos pompiers volontaires. Faire une différence dans notre collectivité, bien c’est ça ! » affirme le candidat sortant.

Se définissant comme un gars d’équipe, accessible et efficace Jean-Philippe Bachand y va de la devise : « On continu… Ensemble », afin d’imager concrètement son désir et sa motivation à poursuivre son travail de conseiller municipal au cours d’un autre mandat. Le candidat affirme en terminant, qu’il s’agit d’un véritable honneur et d’un privilège pour lui, que d’avoir l’opportunité de représenter ses concitoyens au conseil de ville de Val-des-Sources.

« La famille, la qualité de vie, une santé financière pour notre ville, voilà quelques-uns des objectifs qui me motivent à poursuivre l’aventure avec vous. »