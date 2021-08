Gaétan Graveline se représente au siège numéro 5 à Windsor

Windsor (SFT) — Après 12 ans au sein du conseil municipal de Windsor, Gaétan Graveline aimerait pouvoir continuer de faire une différence pour la communauté du coin en y ajoutant du beau et du vrai. Très impliqué dans plusieurs conseils, il est aussi le maire suppléant depuis 12 ans. Il fait notamment partie du conseil de développement industriel, du conseil des finances, du conseil de la famille et est même président de la régie des incendies. Issu du milieu communautaire et du monde du cirque, c’est à son grand étonnement qu’il a été attitré en tant que responsable du conseil du développement économique et industriel de la municipalité de Windsor.

Avec une approche différente des autres et ayant une perspective haute en couleur et très humaine, on pourrait dire que monsieur Graveline a une place parfaitement choisie pour lui, permettant une balance sensible et nécessaire. Étant proche des citoyens et muni d’un super pouvoir d’écoute active, cela lui permet d’être proactif au niveau des projets et actions posées par le conseil (autant que faire se peut). Il aime le travail d’équipe et tient d’ailleurs à spécifier plusieurs fois au cours de la discussion que les travailleurs de la municipalité font partie intégrante de l’équipe, car sans leur savoir-faire, les projets resteraient au stade d’idées. Leur travail d’équipe, à eux aussi, est essentiel et apprécié.

Pour ne nommer que quelques projets, afin que vous puissiez visualiser ce qui peut être emmené par cet homme au sein de l’équipe, on pourrait parler du parc Sarah-Ève Fontaine, espace dessiné par Gaétan Graveline, afin de représenter l’image de la jeune femme. On peut aussi parler de la réfection du skate park, qui aura fait beaucoup d’heureux, sans oublier les fresques peintes sur certains murs de la ville, embellissant le gris monotone et encourageant une artiste locale. Vous savez, le genre de gestes qui perdurent dans le temps et font une différence à petite échelle, pour un bien commun. À suivre.