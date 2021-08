Ana Rosa Mariscal souhaite se présenter pour un second mandat au siège numéro 1 de Windsor

Windsor —Le siège numéro 1 du Conseil de la Ville de Windsor sera à nouveau convoité par Ana Rosa Mariscal lors des élections municipales cet automne, pour un second mandat à titre de conseillère.

« J’ai eu la chance de faire un premier mandat avec des gens extraordinaires et d’expérience, qui ne font que renforcer mon désir de poursuivre à m’impliquer au développement de ma communauté. »

Ana Rosa espère compter à nouveau sur l’appui des citoyennes et citoyens de Windsor afin de poursuivre sa contribution au développement de sa communauté et continuer à travailler sur les projets entamés et à venir, lui tenant grandement à cœur.

Cette première expérience aura été pleine d’apprentissages. Depuis 2016, Ana Rosa a eu chance de participer à divers comités comme celui de la famille, celui de la bibliothèque, des communications et des loisirs. Elle siège aussi sur les conseils d’administration de la Poudrière et du Centre communautaire.

« Si j’entame un deuxième mandat, il y a plusieurs projets auxquels j’aimerais qu’on s’attarde, entre autres, le renouvellement de la politique familiale et des aînés ; il faut aussi poursuivre le développement récréotouristique de la Poudrière et du camping, voir à bien accueillir les nouveaux résidents qui choisissent Windsor comme milieu de vie, et qui sait, peut-être aurais-je la chance de participer à d’autres comités. »

« Étant une personne d’action, j’ai dû m’adapter aux processus et au rythme des ministères et des programmes avec lesquels nous travaillons. Le fait de me joindre à des conseillers et à une mairesse qui ont des années d’expérience, me faisant profiter de leurs conseils et de leurs connaissances du milieu municipal s’avère très enrichissant. De plus, c’est avec des employés à la Ville qui ont à cœur d’offrir des services de qualité et de créer un milieu de vie accueillant et inclusif pour la population que j’ai le plaisir de travailler. C’est donc pourquoi je suis motivée à poursuivre mon travail avec eux ! »