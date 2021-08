Les Canadiens appelés aux urnes le 20 septembre prochain

Actualités-L’étincelle (RL) —La rumeur circulait depuis un certain temps déjà, mais voilà que c’est confirmé dimanche dernier alors que le Premier Ministre du Canada, Justin Trudeau a demandé à la nouvelle gouverneure générale, la dissolution du gouvernement un peu moins de deux ans après les élections d’octobre 2019, plongeant ainsi de nouveau le pays en période électorale. C’est donc le 20 septembre prochain, soit au terme de 36 jours de campagne, que les Canadiennes et les Canadiens éliront les membres de leur nouveau gouvernement fédéral.

Dans le comté de Richmond-Arthabaska, les électeurs auront l’opportunité d’élire pour un troisième mandat, le Conservateur et député sortant, Alain Rayes ou de porter une toute nouvelle voix pour le comté à la Chambre des communes, parmi les deux autres candidats actuellement connus, soit le Libéral Alexandre Desmarais et le bloquiste Diego Scalzo. D’autres candidats et/ou candidates pourraient éventuellement s’ajouter à la course.