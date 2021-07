Katherine Dubois, nouvelle candidate au siège 4 de Richmond

Richmond — Madame Katherine Dubois, jeune femme de 34 ans originaire de la région, annonce qu’elle déposera à l’automne prochain, sa candidature comme conseillère municipale. Elle vise le siège du district 4 de la Ville de Richmond.

Katherine Dubois a plusieurs expériences qui l’ont amené à s’intéresser à la politique municipale et à vouloir s’impliquer. Mère de 3 enfants âgés entre 5 et 14 ans, elle a été gestionnaire pendant 7 ans d’un service de garde en milieu familial. Présentement adjointe administrative à la MRC Val-Saint-François, la jeune femme à découvert au fil du temps son vif intérêt pour la politique municipale.

Fonceuse et déterminée, madame Dubois s’illumine devant les nouveaux défis et désire contribuer au développement de sa communauté. Dès son adolescence, madame Dubois s’impliquait déjà dans les loisirs de son ancienne municipalité. Les sports, les évènements et la qualité de vie des citoyens ont toujours eu une place importante pour elle. Une passionnée du milieu municipal qui n’a pas froid aux yeux et que ne se laisse pas intimider ! Katherine est déterminée à faire grandir et rayonner la Ville. Une des valeurs imminentes de la jeune femme est d’augmenter la qualité de vie de tous les citoyens.