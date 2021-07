Hugues Grimard reçoit de nouveau la confiance de ses pairs

MRC des Sources (RL) —Le conseil des maires de la MRC des Sources était réuni en séance de conseil mercredi dernier et lors de cette soirée ces derniers ont reporté dans leur poste respectif de préfet, le maire de Val-des-Sources M. Hugues Grimard ainsi que Pierre Therrien dans celui de préfet suppléant. Il va de soi qu’il s’agit là d’un geste qui s’inscrit dans la continuité pour le conseil, alors que M. Grimard entame présentement sa onzième année à ce poste alors que pour le maire de Saint-Adrien, M. Therrien, cela fait plus de douze années qu’il occupe la fonction de suppléant au préfet, tout en comptant une longévité professionnelle de représentant élu de la MRC, depuis 24 ans.

Au terme de cette nouvelle nomination, M.Grimard s’est dit fort heureux de cette marque de confiance renouvelée de la part de ses homologues et il est revenu sur un point important qui était sur la table au cours de son plus récent mandat. « Je me sens choyé d’obtenir à nouveau l’appui de mes collègues élus pour occuper la fonction de préfet de la MRC des Sources. Lors de mon dernier mandat, nous avons travaillé fort pour répondre à une demande criante de nos citoyens, c’est-à-dire, avoir un accès à internet haute vitesse de qualité. Je suis heureux du projet que nous avons développé pour nos citoyens. Tranquillement, nous posons les jalons d’une richesse renouvelée au sein de nos communautés », a-t-il mentionné.

Même sentiment de fierté partagé du côté de Pierre Therrien, alors que ce dernier est toujours aussi heureux d’être en mesure d’appuyer ses collègues au cœur de divers dossiers. « Je suis très heureux que les élus aient décidé de me nommer à ce poste et de me faire confiance une nouvelle fois pour les représenter à différentes occasions. Le rôle de préfet suppléant est une belle opportunité de faire avancer les priorités de notre territoire et de servir d’une autre façon les citoyens de notre région », de relater le préfet suppléant et maire de la Municipalité de Saint-Adrien.